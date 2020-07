Parkentin: Hundefreunde hören auf Helmuts Kommando

Parkentin

Als ob die Hunde wüssten, dass Helmut Engelhardt schon mal den Wolfshund „Gero vom Böhmerwald“ zum Begleithund ausgebildet hat: Sie sitzen an diesem Sonntagvormittag auf dem Parkentiner Reitplatz alle 1 A neben Frauchen oder Herrchen und warten gespannt auf die Kommandos vom Experten. Denn Helmut Engelhardt hat mehr als fünf Jahrzehnte lang Sport-, Dienst- und Privathunde aller Rassen ausgebildet. Über 1500 Hunde und ihre Führer sollen durch die Schule des bei Bitterfeld geborenen Ausbilders gegangen sein.

Als Einziger in der Republik einen Wolfshund ausgebildet

„Ich erziehe nur mit dem Wort und mit viel Lob“, hat der heute 84-Jährige der OZ schon mal verraten und jetzt sind ihm Rostocker und Parkentiner Kumpel dankbar, dass er auch ihnen und ihren Begleitern an diesem Sonntag ein paar erzieherische Kommandos erteilt – quasi als Freundschaftsdienst, weil Helmuts Hundeschule geschlossen hat. Sie war zwölf Jahre lang in der Rostocker Handelsstraße zu finden. „Meine Wolfshundausbildung war einmalig in der Republik!“, sagt Helmut Engelhardt stolz und bedauert, dass der 2002 geborene Sohn eines slowakischen Wolfsrüden und einer Schäferhündin aus der Nähe von Soltau nicht mehr lebt.

Von Thomas Hoppe