Parkentin

Das hätte schlimme Folgen haben können: Zwei Kinder haben am Sonntag am Haltepunkt Parkentin (Landkreis Rostock) einen in Beton gegossen Metallpfosten, an dem sich eine Metallkette befand, auf das Bahngleis gelegt. Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am Montag weiter mitteilte, hatte die Regionalbahn 13120 auf dem Weg von Rostock nach Wismar gegen 12 Uhr bei der Einfahrt die Kette überfahren, die sich dann zwischen den Magnetbremsen und dem Schienenkopf verklemmt.

Der Zug, in dem sich eine Streife der Bundespolizei befand, war zunächst nicht mehr fahrbereit, so dass eine Gleissperrung erforderlich wurde. Reisende kamen nicht zu Schaden. Zwei Kinder (7, 9) auf dem Bahnsteig räumten gegenüber den Bundespolizisten ein, den Betonklotz nebst Metallkette auf das Gleis gelegt zu haben. Sie wurden über die möglichen Folgen ihrer Aktion belehrt und später ihren Eltern übergeben.

Ermittlungen dauern an

Nach Zurücksetzen des Triebfahrzeuges konnte das Hindernis aus dem Gleis geräumt werden. Die Regionalbahn setzte die Fahrt bis Bad Doberan fort und wurde dort genauer untersucht. Die Ermittlungen zu Schäden an der Zugeinheit und am Gleisoberbau dauern an.

Es kam zu fünf Teilausfällen im Zugverkehr und bei fünf Zügen zu Verspätungen mit insgesamt 149 Minuten.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei nochmals ausdrücklich, neben dem Verbot, auch auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf Bahnanlagen hin. Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Hindernisse und aufgelegte Schottersteine können unter unglücklichen Umständen beim Überfahren eine erhebliche Streuwirkung entwickeln und wirken wie Geschosse, wodurch lebensbedrohliche Verletzungen drohen. Eltern werden gebeten, ihre Kinder für diese Gefahren zu sensibilisieren.

Von OZ