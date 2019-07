Parkentin

Gleich die erste Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung in Bartenshagen-Parkentin hatte es in sich: Denn die Abgeordneten lehnten am Montagabend die zwischen Landkreis Rostock und neuem Träger geschlossene Entgeltvereinbarung für die Kita „ Wichtelhausen“ einstimmig ab. „Der Landkreis muss nach unserer Auffassung mit der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH dringend nachverhandeln“, sagte Parkentins neuer Bürgermeister Tobias Priem. „Fakt ist, dass die Kita auf keinen Fall wie eigentlich geplant am 1. August wieder eröffnet werden kann.“

Das Problem: „In den uns vorliegenden Unterlagen sind Investitionen in Höhe von 126 000 Euro vorgesehen – und diese Summe deckt eben nicht nur Aufwendungen für das Personal ab, sondern soll auch auf die Kita-Platzkosten umgelegt werden.“ Für einen ganztägigen Krippenplatz würden demnach künftig gut 979 Euro anfallen – abzüglich der Landes- und Kreismittel sowie des Anteils der Kommune blieben für die Eltern satte 343 Euro übrig. „Wir reden hier von 40 bis 50 Prozent höheren Kosten“, sagte Gemeindevertreterin Katja Ladenthin. „Ich habe das Gefühl, dass eine Notlage auf den Schultern der Eltern ausgetragen werden soll.“

„Ohne Entgeltvereinbarung kann die Kita nicht betrieben werden – insofern dürfte der 1. August als Eröffnungstermin nur schwer zu halten sein.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: Landkreis Rostock

Vor allem die Menge der geplanten Investitionen sorgte in Parkentin für Verwunderung: „Hier sind Mäharbeiten, Dacharbeiten, Sanitärarbeiten, Brandschutz, Steckdosen, Bodenbelag, Spielplatz, behindertengerechter Zugang und vieles mehr aufgeführt“, zählte Tobias Priem die avisierten Maßnahmen auf. „Normalerweise kümmert sich doch der Hausmeister um das Rasenmähen – und die Fassadenerneuerung unserer zweiten Kita ,Krümelkiste‘ hat kürzlich auch der Vermieter selbst bezahlt.“

Gemeinde kritisiert Landkreis scharf

Dies seien nur zwei merkwürdige Punkte, sagte auch Gemeindevertreterin Gabriele Kalweit: „Es sollen zum Beispiel Klobürsten für 80 Euro angeschafft werden – sind die aus Gold?“ Die angeblich gravierenden Mängel am und im Gebäude müssten doch schon länger vorgelegen haben, so Kalweit: „Wie kann das sein – ist das Jugendamt vorher mit Scheuklappen durch das Haus gegangen?“

Diese und andere Fragen habe die Gemeinde schriftlich an das Jugendamt gestellt, sagte Tobias Priem: „Es wurde lediglich auf zwei von sieben Punkten eingegangen und das auch noch extrem ausweichend – das konnte uns nicht ansatzweise zufriedenstellen.“ Deshalb plädiere er an Landkreis und Träger, so schnell wie möglich einen akzeptablen Vorschlag vorzulegen: „Denn die Gemeinde möchte nicht als Stopper der Kita dastehen – sobald wir ein neues Ergebnis haben, können wir innerhalb von drei Tagen eine Dringlichkeitssitzung einberufen, um erneut zu entscheiden.“

Der Landkreis Rostock habe die eingereichten Unterlagen des Kita-Trägers kritisch geprüft und entsprechend verhandelt, betonte Landkreissprecher Michael Fengler: „Der Träger wird über die Ablehnung des Verhandlungsergebnisses durch die Gemeinde Parkentin informiert, sobald diese Information hier schriftlich vorliegt – ihm steht es frei, rechtliche Schritte einzuleiten.“ Die Dauer des dann folgenden Verfahrens lasse sich noch nicht abschätzen, sagte Fengler und stellte klar: „Ohne Entgeltvereinbarung kann die Kita nicht betrieben werden – insofern dürfte der 1. August als Eröffnungstermin nur schwer zu halten sein.“

Wann Kita „Wichtelhausen“ wieder eröffnet werden kann, steht weiter in den Sternen. Quelle: Lennart Plottke

Neuer Bürgermeister Priem im Amt vereidigt

Zu Beginn der Sitzung am Montagabend wurde Tobias Priem als neuer Bürgermeister vereidigt. Der 37-Jährige machte deutlich, dass die Gemeindevertretung „etwas Gutes für die Gemeinde vollbringen“ wolle: „Dabei müssen persönliche Bedürfnisse zurückgestellt werden – eine gute Idee wird nicht zu einer schlechten, nur weil sie jemand anderes hatte.“ Auch Amtsvorgängerin Gabriele Kalweit versprach „gute, offene, transparente Politik – dabei hat ein Vertrauensverhältnis innerhalb der Gemeindevertretung hohe Priorität“.

Bemerkenswert: Priem bedankte sich bei jedem Mitglied der früheren Gemeindevertretung persönlich für den Einsatz in den vergangenen fünf Jahren – auch diese Geste kam bei den zahlreichen Besuchern in der bis auf den letzten Platz gefüllten „Alten Schule“ gut an.

Lesen Sie auch:

Parkentin: Lösung im Kita-Streit

Kita-Streit: Landkreis weist Kritik zurück

Lennart Plottke