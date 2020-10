Parkentin

Um sich für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen, will die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin ihren Flächennutzungsplan weiterentwickeln. „Es hat dazu bereits eine Einwohnerversammlung sowie mehrere Gespräche mit dem Landkreis gegeben“, sagt Bürgermeister Tobias Priem. Dabei haben sich besonders zwei Bereiche herauskristallisiert, die unter den Einwohnern für Gesprächsstoff sorgen könnten.

Neben neuem Wohnraum möchte die Gemeinde auch neues Gewerbe ansiedeln. „Gegenüber dem Stegekampring haben wir die Möglichkeit, das bereits vorhandene Gewerbegebiet zu erweitern“, erklärt Priem. Voraussetzung: Eine Erschließung des Areals ist möglich: „Dabei gibt es vor allem wegen des Lärmschutzes Bedenken.“ Das bestätigt auch Anwohner Peter Schreiner: „Bei Gewerbegebiet denkt man doch gerade in unserem Ort vor allem an die Abfall-Sortieranlage – sowas wollen wir hier in unmittelbarer Nähe auf keinen Fall haben.“

„Wir planen hier natürlich keine zweite Abfall-Anlage – weder für Alba, noch für EMV.“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Eine Sorge, die Parkentins Bürgermeister schnell entkräften kann. „Diese Befürchtungen habe ich auch schon gehört“, sagt Tobias Priem. „Aber wir planen hier natürlich keine zweite Abfall-Anlage – weder für Alba, noch für EMV.“ Der Gemeinde sei vielmehr daran gelegen, in diesem Bereich „ruhiges Gewerbe“ zu etablieren.

Schule würde von Sportplatz profitieren

Um möglichen Lärm geht es auch den Bewohnern des Wohngebietes am Wiesengrund. Denn die Gemeinde plant hier in unmittelbarer Nähe zur Sporthalle einen neuen Sportplatz. „Die Rückmeldungen von der Schule und auch vom Sportverein waren sehr positiv“, betont Priem. „Wir könnten an diesem Standort die sport­lichen Aktivitäten bündeln – vor allem der Schulsport würde von dieser Maßnahme ­profitieren, denn der findet bislang ausschließlich in der Halle statt.“

Auch in diesem Fall solle zunächst geprüft werden, inwieweit hier die Belange des Lärmschutzes für die Nachbarschaft berücksichtigt werden, stellt Priem klar: „Wir erstellen also schon im Vorfeld und nicht erst für den eigentlichen Bebauungsplan jeweils ein Gutachten – die Ausschreibungen dafür sind raus, im nächsten Schritt müssen sich Bauausschuss und Gemeindevertretung mit den Ergebnissen beschäftigen.“

Es lägen bereits einige Stellungnahmen vor, sagt Parkentins Bürgermeister: „Jetzt geht es darum, den Flächennutzungsplan gemeinsam mit einem Planungsbüro an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und mithilfe der Gutachten zu sehen, was geht und was eben nicht.“

Von Lennart Plottke