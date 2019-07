Bad Doberan/Parkentin

Gute Nachrichten für Kinder und Eltern in Parkentin und Bad Doberan: Sowohl die Kindertagesstätte „ Wichtelhausen“ als auch die neue Awo-Kita am Kellerswald könnten bereits in wenigen Wochen eröffnet werden. „Die Entgeltverhandlungen zwischen dem Landkreis Rostock und der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik als neue Trägerin der Kita , Wichtelhausen‘ in Parkentin sind abgeschlossen“, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit. „Sie konnten konstruktiv und zügig durchgeführt werden.“

„Vorgesehen ist eine Wiedereröffnung der Kindertagesstätte zum 1. August.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: Landkreis Rostock

Derzeit bearbeite das Jugendamt noch die Betriebserlaubnis, so Fengler: „In der kommenden Woche ist dazu eine abschließende Begehung geplant – vorgesehen ist eine Wiedereröffnung der Kindertagesstätte zum 1. August.“ Der Termin stehe aber unter dem Vorbehalt, dass die Gemeinde Parkentin dem Ergebnis der Entgeltverhandlung zustimme: „Nach unserem Kenntnisstand soll die Gemeindevertretung am kommenden Montag darüber befinden.“

Das bestätigt die noch amtierende Bürgermeisterin Gabriele Kalweit: „Wir haben diesen Punkt auf der Tagesordnung – und wir wollen hier nach eingehender Prüfung ein positives Votum abgeben.“ Denn vor allem die deutlich höheren Kosten hätten ihr im Vorfeld Kopfzerbrechen bereitet, so Kalweit: „Ich wollte vom Landkreis wissen, wie die sich zusammensetzen – offenbar schlagen hier vor allem die Personalkosten zu Buche.“

Sie sei froh, dass nach einer „haarigen Zeit“ nun endlich eine Lösung gefunden wurde, macht Kalweit deutlich: „Der Eigentümer des Gebäudes hat sich letztlich mit der GGP als Träger geeinigt – ich hoffe, dass jetzt alles ordnungsgemäß weiterläuft.“

„Ich bin froh, dass nach einer haarigen Zeit nun endlich eine Lösung gefunden wurde.“ Quelle: Lennart Plottke

Kita seit fast einem halben Jahr geschlossen

Seit Ende Januar dieses Jahres ist die Kita in Parkentin dicht – Kinder wurden vorübergehend in Räumen der Gemeinde sowie in einer Doberaner Kita betreut. Die Verhandlungen des Eigentümers mit potenziellen Mietern hatten eine lange Zeit in Anspruch genommen – zwischenzeitlich hatte die Gemeinde die Übergangsräumlichkeiten in Parkentin auch wieder gekündigt. Seit 3. Juni sind die Kinder nun in der Doberaner Awo-Kita „Uns Windroos“ untergebracht.

Aber auch diese Interimslösung soll schon bald Geschichte sein. „Für die neue Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt am Bad Doberaner Kellerswald laufen derzeit die Umbauarbeiten im Gebäude“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler. „Die Awo plant nach derzeitigem Stand eine Eröffnung der neuen Kita mit 45 Plätzen am 2. September.“

Weil sich die Arbeiterwohlfahrt und der Hauseigentümer der Kita „ Wichtelhausen“ in Parkentin nach langen Verhandlungen letztlich nicht auf eine Trägerschaft einigen konnten, wird derzeit in der Münsterstadt eine Ausweichmöglichkeit geschaffen. Am Kellerswald werden die Räumlichkeiten des früheren Internates genutzt und umgebaut.

Awo und Landkreis finden neue Räumlichkeiten

„Der Landkreis hat die Pflicht, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung umzusetzen – deshalb hatte das Jugendamt mit der Awo, die als Träger bereits die Kinder aus der geschlossenen Kita übernommen hatte, vor einigen Monaten nach einer neuen Lösung gesucht, um die Betreuung weiterhin abzusichern“, erklärt Fengler. „Diese bot sich zum damaligen Zeitpunkt in der Gemeinde leider nicht – und das Angebot, mit den Kindern nach Bad Doberan zu wechseln, wurde von den meisten der betroffenen Eltern positiv aufgenommen.“

Im Zuge dieses Prozesses habe die Awo keinerlei Sonderbehandlung erfahren, stellt Sozialdezernentin Anja Kerl klar: „Der Verband hat die Kinder aufgefangen und ihnen weiter eine Bleibe geboten.“ Mit Blick auf die neue Einrichtung in der Münsterstadt dürfe man keine Wunderdinge erwarten, so Kerl: „Wir versuchen hier in kürzester Umbauzeit eine Kita zu schaffen, in der sich Kinder wohlfühlen können – das ist erstmal eine gute Lösung.“

Die Räumlichkeiten des früheren Internates am Kellerswald baut die Awo bis zum 2. September um. Quelle: Lennart Plottke

Damit entstehen in Bad Doberan zugleich weitere Betreuungsplätze für Kinder aus der Stadt und dem Umland.

Info: Gemeindevertretung, 22. Juli, 19 Uhr, Reetgebäude „Alte Schule“, Rostocker Straße 22, Parkentin

Mehr zum Thema:

Kita-Kinder ziehen nach Bad Doberan

Landkreis macht Parkentiner Kita dicht

Lennart Plottke