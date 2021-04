Reddelich/Parkentin

Gemeinden, die sich künftig selbst mit Energie versorgen und damit klimaneutral agieren können: Dieses ambitionierte, langfristige Ziel verfolgen aktuell mehrere Kommunen im Landkreis Rostock. So ist mit Blick auf einen aktiven Klima- und Umweltschutz etwa im Retschower Ortsteil Stülow der Bau einer Photovoltaikanlage geplant. „Die Levisol Service GmbH aus Sievershagen möchte bei uns gern so eine Anlage errichten“, sagt Bürgermeister Thomas Schubert (parteilos).

Konkret gehe es um die frühere Deponiefläche – „die Firma hat sich auf solche Sondergebiete spezialisiert und bereits in anderen Gemeinden ähnliche Photovoltaikanlagen gebaut“. Das Flurstück ist gut 64 000 Quadratmeter groß – davon sollen etwa 50 Prozent als zu bebauende Fläche genutzt werden. Nach Schuberts Auffassung eine positive Entwicklung: „Das ist doch besser, als wertvolle Ackerflächen umzuwandeln.“

Klimaneutraler Strom und Pachteinnahmen für Gemeinde

Zudem werde die künftige Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von Wohngrundstücken gebaut: „Das Gebiet liegt etwas dezentral – das ist auch ein Vorteil.“ Da die Flächen der Gemeinde gehörten, bekäme man hier künftig zudem Pachteinnahmen, macht Schubert deutlich. Aktuell befinde sich das Projekt mit Blick auf den Bebauungsplan noch in der Genehmigungsphase: „Die Rückmeldungen zum entsprechenden Satzungsbeschluss im Februar wurden bearbeitet – da ist jetzt alles im grünen Bereich.“

Ziel sei es, den endgültigen Plan auf der Mai-Sitzung der Gemeindevertretung final zu verabschieden, macht Retschows Bürgermeister deutlich: „Der Landkreis Rostock muss das dann nochmal prüfen und hat dafür theoretisch drei Monate Zeit – das ist alles unheimlich kompliziert und ein riesiger Aufwand.“ Von der Idee bis zum jetzigen Stand sei mittlerweile mehr als ein Jahr vergangen, sagt Thomas Schubert: „Wir alle wollen doch den Klimaschutz – deshalb ist es unser unbedingter Wille, die Photovoltaikanlage möglichst noch in diesem Sommer an den Start zu bringen.“

Reddelich plant Anlage seit mittlerweile drei Jahren

Mit ähnlichen Verwaltungsproblemen hat auch die Nachbargemeinde Reddelich zu kämpfen. „Wir sind mit unserer Photovoltaikanlage zwischen der Bahnstrecke Wismar–Rostock und der Glashäger Straße schon drei Jahre zu Gange“, sagt Bürgermeister Ulf Lübs. „Es handelt sich um landwirtschaftliche Ackerflächen im 110 Meter breiten Streifen entlang der Bahntrasse.“ Die Greenvest Solar GmbH aus Starnberg will die Anlage auf rund 1,3 Hektar errichten. „Wir haben mit der Firma bereits einen städtebauliuchen Vertrag abgeschlossen“, erklärt Lübs. „Es entstehen für unsere Gemeinde keine Kosten.“

Im Gegenteil: „Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz müssen Unternehmen auch Strom für die Gemeinden produzieren“, macht Reddelichs Bürgermeister deutlich. „Unsere Einwohner werden davon künftig also auch profitieren – wobei wir von einer autarken Gemeinde noch weit entfernt sind.“ Nach öffentlicher Auslegung und diversen Stellungnahmen könne jetzt ein entsprechender Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan vorbereitet werden, sagt Ulf Lübs: „Die Bodenwertzahl liegt beispielsweise unter 50 Punkten – das ist eine Voraussetzung, um überhaupt Ackerflächen umwandeln zu können.“

Investor reagiert auf Anregungen von Anwohnern

Auch etwaige Sorgen der Anwohner seien ausgeräumt, erklärt Lübs: „Es gab unter anderem die Befürchtung, dass es durch die Anlage zu Spiegelungen kommen könnte – der Investor hat hier reagiert und die Pläne noch einmal überarbeitet.“ So würden die Module jetzt in eine etwas andere Richtung gedreht, es gebe einen breiteren Streifen zur Wohnbebauung, dazu werde auch eine Hecke gepflanzt.

Daneben denke die Gemeinde darüber nach, künftig auch eigene Solaranlagen zu installieren, blickt Ulf Lübs voraus: „Es gibt hier schon einige Ideen – und trotz Haushaltsproblemen sollten wir nach vorn schauen und in solche Dinge investieren.“ Ein Pluspunkt: „Nach Berechnungen haben sich die Kosten bereits nach acht Jahren amortisiert – wir können so zur Erzeugung regenerativen Stroms und zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen.“

Baubeginn für Naturenergiepark Schummerland

In Parkentin sind Landwirt Carl-Theodor Heincke und die Voss Energie GmbH schon ein gutes Stück weiter. Mit ihrer neu gegründeten Naturenergiepark Schummerland GmbH bauen sie in den kommenden Wochen zwischen der Doberaner Straße und der Bahnlinie Rostock–Bad Doberan eine gut 3,7 Hektar große Photovoltaikanlage. „Wir wollen mittel- bis langfristig in das Direktmarketing einsteigen und etwa eine Elektro- oder Wasserstoff-Tankstelle anbieten oder auch neue Wohn- und Gewerbegebiete, die größere Mengen Strom verbrauchen, mit Energie versorgen“, blickt Heincke voraus.

Die Macher rechnen aktuell mit einer jährlichen Stromproduktion von gut drei Millionen Kilowattstunden. Läuft alles nach Plan, könnte die Anlage bereits im dritten Quartal dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Investitionsvolumen: rund 2,2 Millionen Euro.

Das Engagement der Naturenergiepark Schummerland GmbH mache auch mit Blick auf die Gemeindeentwicklung Sinn, ist Heincke überzeugt: „Wir haben unseren Sitz in Parkentin, zahlen hier Gewerbesteuer, sind künftig Ansprechpartner für alle Photovoltaikvorhaben im Ort und können so frühzeitig lokale Partner einbinden und Projekte gestalten.“

Von Lennart Plottke