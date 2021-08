Die Parkentiner Pferdefreunde feiern 40-jähriges Jubiläum – und freuen sich auf das Reitturnier am 28. und 29. August. Die monatelange Corona-Auszeit hat sich mit Blick auf die Mitgliederzahlen nicht bemerkbar gemacht. So soll das traditionelle Turnier stattfinden.

