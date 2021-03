Parkentin

Sylvia Schumacher sitzt im Einsatzwagen der Parkentiner Feuerwehr und zeigt auf einen Notfallrucksack: „Was ist da drin?“, fragt die Jugendwartin – und blickt erwartungsvoll auf ihr iPad. Denn die heute zwölf jungen Teilnehmer am Gerätekundekurs befinden sich nicht im Gerätehaus an der Doberaner Straße – sondern sind via Zoom-Chat aus den heimischen Wohn- oder Kinderzimmern online zugeschaltet. Ob Sitz- und Antreteordnung, Brandklassen oder Trupps und ihre Aufgaben: „Seit drei Wochen versuchen wir über diesen Weg unseren Nachwuchs zu schulen“, erklärt Sylvia Schumacher. „Das hat sich als am einfachsten und praktischsten erwiesen.“

„Die Kinder haben sich total gefreut, dass es jetzt irgendwie weitergeht.“ Daniel Dieckmann, Wehrführer Feuerwehr Bartenshagen-Parkentin Quelle: Anja Levien

So würden die jungen Leute im Vorfeld der Kurse innerhalb einer Whatsapp-Gruppe auf die jeweiligen Inhalte vorbereitet, so Schumacher: „Die Auswertung erfolgt dann in diesem Rahmen immer ‚zusammen‘ – wir wollen das so weit wie möglich praxisnah gestalten.“ Dazu flattert nach den Sitzungen immer auch ein Handout in die Briefkästen der Teilnehmer – „zur Nachbereitung“, erklärt Schumacher. Jeden Donnerstag versammeln sich die Jugendwartin und ihre Schützlinge vor den Computern. „Die Kinder haben sich total gefreut, dass es jetzt irgendwie weitergeht“, sagt Parkentins Wehrführer Daniel Dieckmann. „Denn alle wollen doch ihrem liebsten Hobby wieder nachgehen können – seit November gab es hier doch überhaupt nichts.“

Jugendwehr erst im Sommer 2020 gegründet

14 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren zählt die Jugendfeuerwehr in Bartenshagen-Parkentin, die sich erst im vergangenen Sommer gegründet hatte, aktuell. „Wir hatten von Anfang an einen guten Zulauf“, freut sich Sylvia Schumacher. „Für viele gehört die Feuerwehr einfach zum Leben dazu.“ Dabei habe man neben einiger Theorie wie Gerätekunde auf dem Fahrzeug auch auf ganz viel Praxis gesetzt, macht Daniel Dieckmann deutlich: „Sonst laufen uns die Kinder doch weg – wir wollen ihnen alles vermitteln, was sie später für die Truppmann-Ausbildung und natürlich auch im Einsatz brauchen.“

Kreatives Lernen: Eine Tür im Parkentiner Gerätehaus wurde jetzt zur Tafel umfunktioniert. Quelle: Lennart Plottke

Normalerweise treffe man sich alle 14 Tage zu einer zweistündigen Schulung, erklärt die Jugendwartin: „Diese Zeit braucht man, um einen Großteil der zu Hause erlernten Dinge auch in der Praxis zu vertiefen.“ Im Moment komme der so wichtige Praxisteil natürlich erheblich zu kurz: „Unsere Zoom-Meetings dauern in der Regel nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Vieles beschränkt sich aufs Zuhören und Fragenstellen – aber das ist immerhin noch besser als nichts.“

Um die Ausbildung auch via Bildschirm möglichst anschaulich zu gestalten, hat die Feuerwehr kurzerhand eine Tür im Gerätehaus zu einer Tafel umfunktioniert. Darauf wird mit bunten Kärtchen unter anderem die Aufstellung der Einsatzkräfte während eines Brandes dargestellt. „Man muss eben kreativ sein“, sagt Wehrführer Dieckmann, der im „normalen“ Leben Lehrer an einer Rostocker Schule ist. „Visualisierungen sind ganz wichtig.“

Kleine „Hausaufgaben“ in Admannshagen-Bargeshagen

„Am ersten wieder möglichen Dienstabend soll es auch eine kleine Siegerehrung geben.“ Torsten Reske, Wehrführer Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen Quelle: Feuerwehr

Auch die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen hat sich kleinere Aktivitäten ausgedacht, um den Nachwuchs bei der Stange zu halten. „Viele Eltern fragen schon, wann es denn endlich wieder losgeht“, sagt Wehrführer Torsten Reske. „Jeden Freitag bekommen die Kinder und Jugendlichen Aufgaben und Fragen, die sie lösen und beantworten müssen – diese kleine ‚Hausaufgabe‘ kann dann allein oder auch zusammen erledigt werden.“ Die Ergebnisse werden gesammelt – und am ersten wieder möglichen Dienstabend ausgewertet. „In diesem Rahmen soll es dann auch eine kleine Siegerehrung geben“, kündigt Reske an.

Bei der Doberaner Feuerwehr gibt es für die Jugendfeuerwehr keine gesonderten Aufgaben oder Schulungen. „Die aktiven Mitglieder bekommen aber digitalen Unterricht“, erklärt Wehrführer Olaf Schulz. „Um auf dem neuesten Stand und natürlich auch einsatzfähig zu bleiben.“

Apropos Einsatz: „Mit unseren aktiven Mitgliedern machen wir all die Dinge, die laut Landesverordnung derzeit erlaubt sind“, stellt Parkentins Wehrführer Daniel Dieckmann klar. „Dazu zählt beispielsweise die Aufrechterhaltung des technischen Dienstes – wir lassen regelmäßig die Aggregate und Pumpen laufen oder schicken die Leute zu medizinischen Untersuchungen.“ Damit die Parkentiner Feuerwehrleute auch in diesen Zeiten für den Ernstfall gerüstet ist.

