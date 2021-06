Parkentin

Es gibt ja bekanntlich Menschen, die den Leopardenlook mögen, warum soll es nicht Pferde geben, die auf Zebra-Muster stehen? Bleibt ja sogar in der Familie. Doch Spaß beiseite: In Parkentin steht derzeit ein Pferd auf der Weide, das eine Decke in besagtem Design trägt. „Das soll gegen Fliegen helfen, weil die sich von den Streifen irgendwie ablenken lassen“, antwortet dazu Anne-Kathrin Kruse vom Reitverein Parkentin.

Wie die 32-jährige Vorstandsvorsitzende sicher weiß, reagiert das betreffende Tier nämlich allergisch auf Insektenstiche – mit einem Sommerekzem, die Haut schwillt an und juckt. Deshalb tragen solche Tiere gerade im Sommer eine Decke.

Unter dem 100-Prozent-Polyester-Teil wird nicht geschwitzt

Laut Hersteller würden sie aber unter diesen 100-Prozent-Polyester-Teilen nicht schwitzen, weil eine gute Luftzirkulation gewährleistet sei. Wie im Netz zu finden ist, soll 2019 tatsächlich nachgewiesen worden sein, dass Pferdebremsen von braunen Flächen zehn Mal intensiver angelockt würden als von schwarzen mit weißen Streifen. Als Begründung wird angeführt, dass die Bremsen durch Streifen, aber auch durch Karos oder Flecken bei einer Landung irritiert würden und deshalb lieber weiterfliegen.

Von Thomas Hoppe