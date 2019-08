Parkentin

Auf den ersten Blick sieht es so aus wie eine 180-Grad-Wendung: Die Gemeindevertreter in Bartenshagen-Parkentin haben auf ihrer Sitzung am Montagabend der Entgeltvereinbarung für die Kita „ Wichtelhausen“ zugestimmt und gleichzeitig die Investitionskosten in Höhe von 126 000 Euro bestätigt. Dabei hatten die Abgeordneten genau diese Vorlagen noch vor vier Wochen einstimmig abgelehnt. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Bürgermeister Tobias Priem (parteilos). „Ob damit jetzt Ruhe einkehren wird, können wir nicht absehen – wir hoffen es aber sehr.“

Denn vor einigen Tagen hatte auch der Landkreis Rostock die Betriebserlaubnis für die Kita „ Wichtelhausen“ erteilt. „Dafür müssen diverse Formalien, wie ein Konzept, Betreuungspersonal und geeignete Räumlichkeiten, vorhanden sein“, erklärte Priem. „Bei einer Begehung zur Erteilung der Betriebserlaubnis war ich anwesend – und ich muss sagen, dass sich augenscheinlich einiges getan hat.“

„Wir haben uns für die Variante mit dem geringeren Übel entschieden – und hoffen sehr, dass damit jetzt Ruhe einkehrt.“ Tobias Priem, Bürgermeister Quelle: Lennart Plottke

Investitionskosten in Höhe von 126 000 Euro

Neuer Träger der Einrichtung ist die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH (GGP). „Um die Kita wiedereröffnen zu können, ist neben der Betriebserlaubnis auch eine Entgeltvereinbarung notwendig, die im Juni zwischen der GGP und dem Landkreis verhandelt wurde“, so Priem. „Darin enthalten waren Investitionskosten in Höhe von 126 000 Euro, die über eine Laufzeit von 20 Jahren erstattet werden.“

Seit Ende Januar dieses Jahres war die Kita „ Wichtelhausen“ in Parkentin dicht – Kinder wurden vorübergehend in Räumen der Gemeinde sowie in einer Doberaner Kita betreut. Die Verhandlungen des Eigentümers mit potenziellen Mietern hatten eine lange Zeit in Anspruch genommen – zwischenzeitlich hatte die Gemeinde die Übergangsräumlichkeiten in Parkentin auch wieder gekündigt. Seit dem 3. Juni ist ein Großteil die Kinder in der Doberaner Awo-Kita „Uns Windroos“ untergebracht. Aber auch diese Interimslösung soll schon bald Geschichte sein. Die Awo plant am Doberaner Kellerswald am 2. September die Eröffnung einer neuen Kita mit perspektivisch 45 Plätzen.

Und genau hier liegt das Problem: „Diese Kosten sollten aus Sicht der Gemeindevertretung nicht zulasten der Allgemeinheit gehen“, machte Parkentins Bürgermeister deutlich. „Denn der maximale Betrag wurde für die Miete vereinbart, die im Rahmen der Entgeltvereinbarung angesetzt werden kann.“ Es fühle sich nach seiner Rechtsauffassung nicht richtig an, dass Eltern, Gemeinde und der Steuerzahler im Allgemeinen jetzt dafür aufkommen müssten, so Priem.

„Die Kosten werden auf die Gemeinde und Eltern abgewälzt – das können wir uns nicht gefallen lassen.“ Egon Kron, Gemeindevertreter Quelle: Lennart Plottke

Meinte auch Gemeindevertreter Egon Kron: „Die Kosten werden auf die Gemeinde und Eltern abgewälzt – das können wir uns nicht gefallen lassen.“ Denn in erster Linie sei der Eigentümer für Investitionen zuständig: „Das Problem kommt doch in zwölf Monaten wieder auf uns zu – und zwar so lange, bis die Kita in Gold saniert ist.“

Gute Erfahrungen mit Awo-Kita „Krümelkiste“

In die gleiche Kerbe schlug Gabriele Kalweit: „Mit der Awo-Kita hier im Ort arbeiten wir seit Jahren gut zusammen – da gibt es nachvollziehbare Entgeltvereinbarungen und Investitionskosten.“ Die von der GGP aufgerufenen Maßnahmen hätten zum Teil gar nichts mit dem Betreiben einer Kita zu tun, betonte Kalweit: „Alle hier haben doch Bauchschmerzen, diesem Beschluss zuzustimmen.“

Er habe in den vergangenen Wochen unzählige Telefonate mit dem Landkreis geführt, sagte Tobias Priem: „Dazu kamen mehrere gemeinsame Treffen, um überhaupt zu verstehen, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist.“ Um eine schnellstmögliche Eröffnung der Kita „ Wichtelhausen“ nicht zu verzögern, sei dieser bis dahin einmaligen Forderung letztlich stattgegeben worden, so Priem: „Wir hatten als Gemeindevertretung also die Wahl, diesem Ergebnis zuzustimmen oder auf rechtliche Schritte des Trägers zu warten.“

„Selbst wenn höhere Kosten auf uns zukommen würden, hätten wir wenigstens eine saubere Entscheidung.“ Gabriele Kalweit, Gemeindevertreterin Quelle: Wilma Welzel

Dies hätte zum einen eine erheblich spätere Öffnung der Kita bedeutet – „andererseits wäre es ungewiss, wie ein mögliches Schiedsstellen- oder Gerichtsverfahren ausgehen würde“, erklärte Priem. „Deshalb haben wir uns für die Variante mit dem geringeren Übel entschieden.“

Gemeinde will an künftigen Verhandlungen teilnehmen

Eine Argumentation, der Gabriele Kalweit nicht so recht folgen wollte: „Die Schiedsstelle wird sagen, dass die 126 000 Euro nicht rechtens sind – und selbst wenn durch das Verfahren am Ende höhere Kosten auf uns zukommen würden, hätten wir wenigstens eine saubere Entscheidung.“

Immerhin: „Der Landkreis hat noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass nur notwendige und angemessene Kosten über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden“, betonte Bürgermeister Priem und stellte klar: „Weil wir die Investitionskosten in dieser Form als kritisch ansehen, werden wir an den folgenden Entgeltverhandlungen teilnehmen, um in Zukunft ein aus unserer Sicht erträgliches Ergebnis zu erzielen.“

Der gesamte Prozess sei von Anfang an „suboptimal“ gelaufen, meinte auch Gemeindevertreterin Katja Ladenthin: „Ein Schiedsverfahren würde die Sache nur weiter herauszögern – dabei ist es für die Eltern das Wichtigste, ihre Kinder gut aufgehoben zu wissen.“ Das sah offenbar auch eine Mehrheit der Gemeindevertreter so – und gab letztlich für die aufgerufenen Investitionskosten und die Entgeltvereinbarung zähneknirschend grünes Licht.

