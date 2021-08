Parkentin

Ein neuer Zaun inklusive Tor wurde bereits gesetzt, der Hort kann den Schulhof jetzt auch offiziell mitnutzen – im nächsten Schritt soll das Gelände an der Parkentiner Grundschule umfassend umgestaltet werden. Die Gemeindevertreter vergaben auf ihrer jüngsten Sitzung eine entsprechende Lieferung und Montage von Spiel- und Ausstattungsgeräten an die Firma Spiel und Raum GmbH & Co. KG aus Klein Tessin. Kostenpunkt für Zaun und Umgestaltung: insgesamt gut 117 000 Euro. Künftig können sich die Grundschüler und Hortkinder über neue Spielgeräte, eine Pergola mit Sitzgelegenheit, ein Häuschen zur Lagerung von Spielmaterial und ein Sonnensegel freuen.

„Ich habe Hunderte Seiten Papier gewälzt, den Grundriss der Schule ausgemessen und überlegt, wo welches Element platziert werden kann.“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Das Besondere: Für die Schulhof-Umgestaltung hatte die Gemeinde fast 100 000 Euro Fördermittel eingeworben. Oder besser: Bürgermeister Tobias Priem. Und genau an diesem Punkt schieden sich unter den Abgeordneten die Geister. „Dieser ganze Vorgang kann so eigentlich nicht laufen“, meinte etwa Egon Kron. „Auch wenn die Zeit knapp ist: Es ist die Aufgabe des Amtes, Zahlen und Daten zu besorgen und uns diese hier dann vorzulegen – jetzt heben wir nur noch die Hand.“

Maximum an möglicher Förderung herausgeholt

In der Tat habe er sich zu einem Großteil selbst um die Ausschreibungsunterlagen gekümmert, bekannte Tobias Priem: „Ich habe Hunderte Seiten Papier gewälzt, den Grundriss der Schule ausgemessen und überlegt, wo welches Element platziert werden kann – am Ende haben wir so das Maximum an möglichen Fördermitteln herausgeholt.“

Grundsätzlich finde er es ebenfalls „alles andere als toll, wie das gelaufen ist“, stellte Priem klar. „Aber aktuell fehlen eben im Bauamt die Mitarbeiter – und die eine verbliebene Frau arbeitet am Limit.“ Immerhin solle es mit Blick auf die angespannte Personalsituation in Kürze Besserung geben, so Priem. Dennoch: „Der Bürgermeister hat das alles allein gemacht“, sagte Egon Kron. „Wenn jetzt irgendwas nicht stimmt, fällt das alles auf ihn zurück.“

„Dieser ganze Vorgang kann so eigentlich nicht laufen – es ist eigentlich die Aufgabe des Amtes, Zahlen und Daten zu besorgen und uns vorzulegen.“ Egon Kron, Gemeindevertreter Quelle: Lennart Plottke

Über diesen Fakt sollte man nicht so einfach hinweggehen, meinte auch Dirk Detlefsen: „Mit Blick auf andere Vorhaben ist das schon häufiger passiert – das geht aus meiner Sicht gar nicht.“ Im Übrigen fehle ihr es auch an Transparenz, erklärte Gabriele Kalweit: „Auf dem uns vorliegenden Grundriss ist kaum etwas zu erkennen – das irritiert mich doch sehr.“ Diesen Einwand könne sie nicht nachvollziehen, entgegnete Katja Ladenthin: „Es gab mehrere Termine vor Ort, an denen wir gemeinsam geguckt haben, wo welche Dinge aufgebaut werden könnten – für mich war das nicht intransparent.“

Schulhof soll noch in diesem Jahr übergeben werden

Diese „einmalige Chance musste ergriffen werden“, sagte Ladenthin – und stieß damit in die gleiche Kerbe wie Parkentins stellvertretender Bürgermeister Matthias Pett: „Am Ende steht, dass Tobias Priem 100 000 Euro reingeholt hat und wir hier in Absprache mit der Schule einen super Spielplatz bekommen.“

Der neu gestaltete Schulhof soll noch in diesem Jahr übergeben werden. „Bis zum 30. November muss etwas stehen und abgerechnet sein“, sagte Tobias Priem. „Wir können stolz darauf sein, das für unsere Schule erreicht zu haben.“

Von Lennart Plottke