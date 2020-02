Parkentin entwickelt Zukunftskonzept

Parkentin

Die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin will weiter wachsen und sich für die Zukunft wettbewerbsfähig aufstellen. Dafür soll in den kommenden Monaten ein Konzept erarbeitet werden, aus dem sich dann tatsächliche Maßnahmen ergeben. „Bis zur Sitzung der Gemeindevertretung Ende März wollen wir Themenschwerpunkte festlegen“, erklärte jetzt Gemeindevertreterin Katja Ladenthin. „Um in der Folge entsprechende Arbeitsaufträge vergeben zu können.“

Ein erster Konzeptentwurf soll in der Sitzung Mitte Juni auf der Tagesordnung stehen: „Ziel ist, Ende September einen Beschluss zu fassen, damit wir mit konkreten Vorgaben in die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 gehen können“, blickte Ladenthin voraus.

Ostseebad Nienhagen als mögliches Vorbild

Vorbild könnte das Ostseebad Nienhagen sein: Hier hatte eine Arbeitsgruppe mit vielen weiteren Mitstreitern über mehrere Monate ein Konzept zur Gemeindeentwicklung erarbeitet. Kernpunkte des Papiers, das mehr als 40 Projekte und Maßnahmen enthält: Verkehrssicherheit erhöhen, Parkplatzsituation verbessern, eine Infrastruktur für den Strand entwerfen, Wohnraum anpassen. Jetzt werden die wichtigsten Themen in weiteren Arbeitsgruppen vertieft und angepackt.

In Bartenshagen-Parkentin werden aktuell einige Grundstücke auf den Prüfstand gestellt. „Denn es gibt bei uns noch Entwicklungspotenzial“, erklärte Bürgermeister Tobias Priem. Vor allem im Blick: neuer Wohnraum, aber auch Gewerbeansiedlung und der Bau eines neuen Sportplatzes.

Von Lennart Plottke