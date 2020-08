Parkentin

Sie haben es sich auf ihren Feldbetten bequem gemacht – die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin. Aber das Bild täuscht: Von Ruhe oder Müdigkeit kann bei den jungen Leuten keine Rede sein. „Wir haben jetzt aus dem Stand eine Jugendwehr gegründet“, sagt Wehrführer Daniel Dieckmann stolz. „Insgesamt machen bei uns zehn Jungs und fünf Mädchen mit – eine tolle Zahl.“

Engagierten Lösch-Nachwuchs habe es im Ort bereits früher gegeben, erklärt der 36-Jährige: „Aber in den 1990er Jahren wurde die Jugendwehr dann erst einmal aufgegeben.“

Jetzt der Neustart – „vor allem auch, um die Zukunft unserer gesamten Feuerwehr zu sichern“, macht Dieckmann deutlich. Dass dieses ambitionierte Vorhaben gelingen kann – vor allem in den vergangenen Monaten nicht selbstverständlich. „Wir hatten schon einige Aktionen geplant, wollten vor allem in der vierten Klasse Werbung für unsere Jugendwehr machen“, blickt Daniel Dieckmann zurück. „Und dann kam Corona.“ Durch den kompletten Lockdown sei gefühlt alles vorübergehend eingeschlafen: „Umso bemerkenswerter, was hier in kürzester Zeit entstanden ist.“

Für viele Mitglieder bedeutet Feuerwehr auch Familie

Zum ersten Dienst sind die jungen Leute Mitte Juni angetreten. „Weil hier Freunde mitmachen und es Spaß macht“, sagt die elfjährige Jette Denz. Jonas Allwardt (10) will „Opa würdig vertreten“ – war Senior Dieter Allwardt doch selbst von 1993 bis 2011 als stellvertretender Gemeindewehrführer aktiv und ist jetzt Mitglied der Ehrengarde. Einen Schritt weiter denkt schon Jette Schulz: „Ich könnte mir vorstellen, später mal Berufsfeuerwehrfrau zu werden“, blickt die Elfjährige voraus. „Und das Rüstzeug will ich mir jetzt bei der Jugendwehr holen.“

„Eine Freiwillige Feuerwehr ist im Ort ein absoluter Kulturfaktor.“ Daniel Dieckmann, Wehrführer Feuerwehr Bartenshagen-Parkentin Quelle: Anja Levien

Hier hat Paul Nico Geers schon erste Erfahrungen in Hohenfelde gesammelt. „Ich mache jetzt in Parkentin auch wieder gern mit“, sagt der 14-Jährige – und gibt grinsend zu: „Na ja – ein bisschen wurde ich auch von meinen Eltern gezwungen.“ Kein Wunder – ist Mutter Janine Geers doch in der Parkentiner Wehr stellvertretende Jugendwartin. „Ich bin froh, dass sich mit ihr und Jugendwartin Sylvia Schumacher zwei Frauen gefunden haben, die den Aufbau unserer Nachwuchsabteilung so aktiv unterstützen“, betont Wehrführer Daniel Dieckmann.

Eine Freiwillige Feuerwehr sei im Ort ein „absoluter Kulturfaktor“, ist Dieckmann überzeugt: „Wenn man an Parkentin denkt, fällt einem der Sportverein und der Fahrzeugbau ein – für mich gehört die Feuerwehr unbedingt dazu.“ Denn sie könne für die Kinder auch ein Bindeglied sein: „Viele Mädchen und Jungen waren zusammen in der Grundschule, sind jetzt in die Orientierungsstufe gewechselt und sehen sich nicht mehr regelmäßig – so haben sie die Möglichkeit, wieder gemeinsame Freizeit zu verbringen.“

Freiwillige Helfer sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen

Und die besteht neben einiger Theorie wie Gerätekunde auf dem Fahrzeug auch aus ganz viel Praxis: „Sonst laufen uns die Kinder doch weg“, sagt Parkentins Wehrführer. „Wir wollen ihnen alles vermitteln, was sie später für die Truppmann-Ausbildung und natürlich auch im Einsatz brauchen.“ Ein besonders beliebter praktischer Teil: ein gemeinsames Zeltlager. „Dafür hat uns die E.dis Netz GmbH die Feldbetten zur Verfügung gestellt“, freut sich Daniel Dieckmann. „Diese Unterstützung macht uns sehr stolz.“

Denn die Feuerwehr sei auf finanzielle Hilfen angewiesen, betont der 36-Jährige: „Allein die Ausrüstung mit Jacke und Stiefeln kostet schon 250 bis 300 Euro – das läppert sich.“ Damit die Parkentiner Wehr in den kommenden Jahre schlagkräftig bleibt, sei auch die Gemeinde gefragt, macht Dieckmann deutlich: „Ich weiß, dass nicht viel Geld da ist – und das ist durch die Corona-Krise sicher nicht besser geworden.“ Deshalb freue er sich, „dass nach Gabriele Kalweit jetzt mit Tobias Priem auch der neue Bürgermeister ein offenes Ohr für unsere Bedürfnisse hat – wir haben ein sehr gutes Verhältnis“.

Wie wichtig eine funktionierende Feuerwehr ist, hat sich übrigens gerade in der vergangenen Woche wieder gezeigt: Da waren die Parkentiner – gemeinsam mit benachbarten Wehren – bei einem Großbrand auf einem Feld hinter der Deponie gefordert, als ein Traktor samt Strohballenpresse in Flammen aufgegangen war. „Mit massivem Schaumeinsatz konnten wir den Brand letztlich nach knapp zwei Stunden löschen“, sagt Parkentins Wehrführer Daniel Dieckmann. Für den Nachwuchs das klare Signal: Bleibt am Ball – ihr seid die schlagkräftigen Helfer von morgen.

Von Lennart Plottke