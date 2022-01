Parkentin

Ihr Dorfkonsum hat Ende 2019 nach fast 60 Jahren dichtgemacht – für die nächstgelegenen Lebensmittelmärkte müssen die Einwohner in Bartenshagen-Parkentin jetzt nach Bad Doberan, Sievershagen oder Rostock fahren. Eine fußläufige Nahversorgung gibt es in der knapp 1400-Seelen-Gemeinde aktuell nicht. Ein unbefriedigender Zustand, der sich auf absehbare Zeit ändern soll. „An der Bartenshäger Straße könnte demnächst ein Discounter gebaut werden“, sagt Bürgermeister Tobias Priem (parteilos). „Unser Wunsch und Ziel ist es, an diesem Standort einen Markt und auch eine Bäckereifiliale zu etablieren.“

„Unser Wunsch und Ziel ist es, an diesem Standort einen Discounter und auch eine Bäckereifiliale zu etablieren." Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin

Wenn sich ein geeigneter Betreiber findet, könnten diese Pläne „schnell konkret werden“, so Priem: „Darüber hinaus müsste man sich auch mit dem Eigentümer der Ländereien verständigen.“ Damit auf einem Grundstück gegenüber des Stegekamprings in Parkentin überhaupt ein Lebensmittelmarkt gebaut werden kann, muss die Gemeinde zunächst den Flächennutzungsplan anpassen. Einem entsprechenden Entwurfs- und Auslegungsbeschluss hatten die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt.

Aktuell werden die im bislang gültigen Plan als Gewerbe ausgewiesenen Flächen zu etwa zwei Dritteln genutzt. Angesiedelt sind hier ein Anbieter für landwirtschaftliche Lohndienstleistungen, Logistik und Transport sowie ein Schrotthandel. Rund ein Drittel der Fläche wird derzeit noch als Ackerfläche bewirtschaftet. „Weil die laut Plan noch mögliche gewerbliche Baufläche für Investoren nicht attraktiv ist, wollten wir mit der beabsichtigten Erweiterung des Areals nach Norden eigentlich das Potenzial für gewerbliche Nutzungen erweitern“, erklärt Priem. „Und auch die Ansiedlung eines Discounters für Lebensmittel-Einzelhandel ermöglichen.“

Kein weiteres Gewerbe – aber Discounter ist möglich

Eine mittlerweile vorliegende schalltechnische Untersuchung kommt jetzt aber zu dem Ergebnis, dass zum Schutz der gegenüberliegenden Wohnnutzung selbst ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit nächtlichen Emissionen von bis zu 42,5 Dezibel am Standort nicht verträglich wäre. Eine Erweiterung der gewerblichen Baufläche wird es deshalb nicht geben.

Ein Lebensmittel-Discounter wäre hier aber sehr wohl möglich. „Vorausgesetzt, andere Versorgungsbereiche wie etwa die des Mittelzentrums Bad Doberan oder der Ostseepark Sievershagen werden nicht erheblich beeinträchtigt“, erklärt Tobias Priem. „In unserer Gemeinde fehlt eine Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs – diese Situation wollen wir verbessern.“

Die beabsichtigte Sonderbaufläche an der Bartenshäger Straße liege im Norden Parkentins für alle Ortsteile gut erreichbar, auch die Zufahrt zur Sonderbaufläche könne, wie vom Amt für Straßenbau und Verkehr empfohlen, in Anbindung an den Knoten Bartenshäger Straße/Wohngebiet Am Stegekamp erfolgen, so Priem.

Keine Konkurrenz zu Bad Doberan und Sievershagen

Um Baurecht zu schaffen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Dieser setzt Art und Maß der baulichen Nutzung und die Erschließung fest. Hierin könnte auch die Verkaufsfläche auf 1100 Quadratmeter begrenzt und das zulässige Sortiment auf nahversorgungsrelevante Kernprodukte eingeschränkt werden. Dazu zählen etwa Nahrungs- und Genussmittel oder Gesundheits- und Körperpflegeartikel. „Ein Einkaufszentrum, das in Konkurrenz zum Mittelzentrum Bad Doberan und dem Ostseepark Sievershagen steht, wäre damit ausgeschlossen“, ist Priem überzeugt. „Dem Flächenbedarf moderner Discounter wäre aber trotzdem entsprochen.“

In einem Punkt sind mit Blick auf das Bauvorhaben Kompromisse notwendig: Die Untere Bodenschutzbehörde hat in einer Stellungnahme auf wertvolle Böden hingewiesen, die vor Versiegelung oder Bebauung zu schützen sind. „In unserer Gemeinde finden sich vorwiegend Böden mit einer Bodenwertzahl von 50 und darüber“, sagt Tobias Priem. „Das bedeutet, dass eine Entwicklung der Gemeinde so gut wie ausgeschlossen wäre.“ Deshalb müsse man hier Lösungen finden – um an den wenigen möglichen Standorten weitere Vorhaben nicht zu blockieren.

