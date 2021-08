Parkentin

Im Vorfeld der Landtagswahl am 26. September lädt Parkentins Bürgermeister Tobias Priem am 9. September zu einem großen Forum in die Sporthalle am Wiesengrund ein. „Ich finde es wichtig, die Bürger auch über diesen Weg zu informieren“, macht Priem deutlich. „Viele Leute sehen die Kandidaten nur auf Fotos und kennen die Menschen dahinter gar nicht richtig – dabei haben wir als Gemeinde künftig häufiger mit dem einen oder anderen zu tun.“ Alle neun Direktkandidaten für den Wahlkreis 11 hätten ihr Kommen zugesagt, so Priem: „Aktuell haben wir hier ja sogar zwei Ministerinnen – wer kann das schon von sich behaupten?“

Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten Stefanie Drese (SPD), Katy Hoffmeister (CDU), Michael Noetzel (Linke), Christine Wunschik (Grüne), Norman Klimt (FDP), Steffen Reinicke (AfD), Harry Klink (Freie Wähler), Marco Wolter (die Basis) und Thomas Junginger (Einzelbewerber) an.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er hoffe, dass sich das Publikum mit vielen Fragen an der Gesprächsrunde beteilige, sagt Tobias Priem: „Und zwar nicht nur zur Bundespolitik, sondern vor allem auch zu Themen, die das Land MV betreffen.“ Los geht’s in der Sporthalle um 19 Uhr – wie die Corona-Bedingungen aussehen, wird aktuell mit dem Landkreis Rostock abgeklärt.

Von Lennart Plottke