Die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin will mit Blick auf künftige Ausgaben sparsam vorgehen. „Für die nächsten zwei Jahren haben wir uns nichts geleistet“, sagt Bürgermeister Tobias Priem. „Wir haben absichtlich auf größere Investitionen verzichtet.“ Denn der diesjährige Haushalt sei durch die Corona-Pandemie sehr belastet gewesen: „Viele geplante Ausgaben konnten nicht getätigt werden – allein durch die notwendige Kurzarbeit ist für die Gemeinde ein großer Teil der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer weggebrochen.“

Gut 46 000 Euro hätten als Ausgleich kompensiert werden müssen. Immerhin sei die Kreisumlage gleich zweimal abgesenkt worden: „Davon haben wir profitiert.“

Lediglich für die Verschönerung der Außenanlagen an der Schule seien 20 000 Euro in den Doppelhaushalt 2021/22 eingestellt worden, so Priem: „Hier wollen wir eventuell Land pachten und unter anderem einen stabilen Zaun setzen.“ Und: „Wenn absehbar ist, dass der Medienentwicklungsplan steht und wir eine Förderung aus dem , Digitalpakt Schule’ in Anspruch nehmen wollen, können die dafür notwendigen 82 000 Euro relativ kurzfristig in den Nachtragshaushalt eingestellt werden.“

Bemerkenswert: „Eine Erhöhung der Grundsteuer – wie vom Amt Bad Doberan-Land gewünscht – wird es bei uns erstmal nicht geben“, stellt Priem klar. „Viele Einwohner wurden in diesem Jahr durch Corona schon genug geschröpft.“

Von Lennart Plottke