Parkentin

Der Fall der Kita „ Wichtelhausen“ in Parkentin entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Denn die eigentlich für Donnerstag geplante Eröffnung musste erneut auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Zum einen, weil Parkentins Gemeindevertreter Anfang vergangener Woche die zwischen Landkreis Rostock und neuem Träger geschlossene Entgeltvereinbarung für die Kita „ Wichtelhausen“ einstimmig abgelehnt hatten. „Der Landkreis muss nach unserer Auffassung mit der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH dringend nachverhandeln“, hatte Parkentins neuer Bürgermeister Tobias Priem während der Sitzung erklärt. „Fakt ist, dass die Kita auf keinen Fall wie eigentlich geplant am 1. August wieder eröffnet werden kann.“

Das Problem: In den vorliegenden Unterlagen seien Investitionen in Höhe von 126 000 Euro vorgesehen, so Priem: „Und diese Summe deckt eben nicht nur Aufwendungen für das Personal ab, sondern soll auch auf die Kita-Platzkosten umgelegt werden.“ Für einen ganztägigen Krippenplatz würden demnach künftig gut 979 Euro anfallen – abzüglich der Landes- und Kreismittel sowie des Anteils der Kommune blieben für die Eltern satte 343 Euro übrig. „Wir reden hier von 40 bis 50 Prozent höheren Kosten“, sagte Gemeindevertreterin Katja Ladenthin. „Ich habe das Gefühl, dass eine Notlage auf den Schultern der Eltern ausgetragen werden soll.“

Nachgereichte Unterlagen werfen Fragen auf

Andererseits sei diese Ablehnung in diesem Fall aber nur ein Aspekt, erklärt Kreissprecherin Katja Berger: „Der Landkreis Rostock prüft derzeit Unterlagen des Trägers, die im Zuge des Verfahrens zur Betriebserlaubnis kurzfristig nachgereicht wurden und wesentliche Fragen aufgeworfen haben – alle Beteiligten sind um eine schnellstmögliche Klärung bemüht.“ Nachverhandlungen, wie noch als eine Möglichkeit von der Parkentiner Gemeindevertretung in Betracht gezogen, seien nicht geplant, so Berger.

Darüber hinaus hatte sich die Gemeindevertretung noch in der vergangenen Woche über eine mangelhafte Informationspolitik des Landkreises beschwert – auf Nachfragen gebe es keine oder nur extrem ausweichende Antworten. „An diesem Montag haben wir uns immerhin zu einem gemeinsamen Termin getroffen, bei dem wir uns über die Probleme ausgetauscht haben“, sagt Parkentins Bürgermeister Tobias Priem. „Nach unseren Informationen soll es jetzt auch noch mal ein Gespräch zwischen Landkreis und Träger geben, um zu gucken, wo man mögliche Kompromisse finden kann.“ Ausgang offen.

Lennart Plottke