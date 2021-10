Parkentin

Michael Schrödter kann sie vom Balkon in der ersten Etage seines Hauses schon gut sehen: In Parkentin entsteht zwischen der Doberaner Straße und der Bahnlinie Rostock–Bad Doberan aktuell auf gut 3,7 Hektar eine neue Photovoltaikanlage. Landwirt Carl-Theodor Heincke und die Voss-Energie GmbH aus Rostock wollen so mit der Naturenergiepark Schummerland GmbH jährlich gut drei Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Eigentlich eine gute Sache – und doch sind vor allem die unmittelbaren Anwohner in Sorge. „Die Anlage reicht im Nordwesten bis direkt an die vorhandenen Wohnhäuser der Doberaner Straße 54 bis 59 heran“, sagt Schrödter.

Knackpunkt: Die bebaute Fläche könnte noch einmal deutlich erweitert werden: „Dann würden die Solarplatten unmittelbar vor unseren Grundstücken verlaufen“, macht auch Nachbar Bernd Teichmann deutlich. „Und sich damit die Wohn- und Lebensqualität extrem verschlechtern.“ Deshalb lehnten die unmittelbaren Anrainer dieses Vorhaben strikt ab, stellt Teichmann klar.

Möglich macht diese Gedankenspiele eine Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Demnach darf künftig im Bereich von 200 Metern statt wie bisher 110 Metern beiderseits von Autobahnen und Schienen Solarenergie genutzt und dafür eine Vergütung nach dem EEG in Anspruch genommen werden. Nach den Vorstellungen der Voss-Energy GmbH könnte sich die Photovoltaikanlage deshalb noch einmal um gut elf Hektar vergrößern.

Landwirtschaft ist auf Grundstück nicht mehr möglich

Wenn denn der Flächennutzungsplan entsprechend angepasst wird. „Wir haben diesen zweiten Bereich erst mal nur als Perspektivflächen in den Plan eingebracht“, erklärt Carl-Theodor Heincke und stellt klar: „Es gibt weder einen Bauantrag noch eine Baugenehmigung – nach meiner Auffassung als Gemeindevertreter und auch aus ökologischer Sicht ist das eine sinnvolle Fläche, um Öko-Strom zu produzieren.“

Geringe Abstände: Die neuen Solarmodule befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung an der Doberaner Straße. Quelle: Lennart Plottke

Denn landwirtschaftlich beackern könne er das gemeindeeigene Grundstück ohnehin nicht mehr, erklärt Heincke: „Es gibt ein Abstandsgebot zum Gewässer, hier ist keine Düngung mehr möglich, kein Pflanzenschutz, dazu hat das Gelände Hanglage – eine anderweitige Nutzung wird es hier künftig nicht mehr geben.“

Um ihren Sorgen Nachdruck zu verleihen, haben die Bewohner der Ortsteile Bollbrücke und Schummerland jetzt auch einen Brief an Landrat Sebastian Constien (SPD) geschrieben – inklusive einer Unterschriftenliste mit 22 Betroffenen, die sich gegen eine Erweiterung der Photovoltaikanlage aussprechen.

„Wenn es mit den Anwohnern keinen Konsens zu einer Erweiterung der Anlage gibt, passiert hier auch nichts.“ Carl-Theodor Heincke, Landwirt und Gemeindevertreter Quelle: Wilma Welzel

Was Bernd Teichmann und seine Mitstreiter vor allem stört: „Noch im Frühjahr hatten sowohl der Bürgermeister als auch Carl-Theodor Heincke als Gesellschafter der Naturenergiepark Schummerland GmbH unter anderem von einer ‚frühzeitigen Einbeziehung der Einwohner‘ gesprochen – das entspricht aber nicht den Tatsachen, denn die betroffenen Anwohner haben die Information aus der Presse erhalten, nachdem die Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst hatte.“

Investor: Ich möchte keinen Bürgerkrieg

Immerhin: Ein erstes gemeinsames Gespräch hat es jetzt gegeben – mit einem überraschenden Versprechen: „Wenn es mit den Anwohnern keinen Konsens zu einer Erweiterung der Anlage gibt, passiert hier auch nichts“, erklärt Carl-Theodor Heincke. „Ich möchte hier oben wirklich keinen Bürgerkrieg.“ Eine Aussage, die auch bei Siegfried Völker auf offene Ohren stößt. „So hätte es schon früher laufen können“, sagt der Parkentiner. „Man begegnet sich als Nachbarn mehrere Male am Tag – da wäre die eine oder andere klärende Unterhaltung schon möglich gewesen.“

Dennoch: „Meinungen können sich auch ändern“, meint Heincke. „Vielleicht wollen die Anwohner ja in ein paar Jahren doch von günstigem Strom vor ihrer Haustür profitieren.“ Eine Hoffnung, die Bernd Teichmann gleich wieder zerstreut: „Die Anrainer der Anlage im Außenbereich der Gemeinde haben auch künftig nicht den Wunsch einer Erweiterung – sie sind grundsätzlich dagegen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn starke einschränkende Faktoren ließen sich nicht wegdiskutieren, so Teichmann: „Es gibt Sichthindernisse, Hitzestau im Sommer, Blendung sowie eine einschneidende Veränderung des Landschaftsbildes.“ Darüber hinaus hätten die betroffenen Anwohner den Antrag gestellt, dieses Ackerland selbst von der Gemeinde zu kaufen: „Mit der Zielstellung, die Landschaft und das Ackerland zu erhalten und damit zum Bestand des Landschaftsbildraumes ‚Wald- und Ackerlandwirtschaft um Bad Doberan‘ beizutragen – eine Antwort hinsichtlich einer Entscheidung haben wir bisher nicht erhalten.“

Von Lennart Plottke