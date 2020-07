Parkplätze und Zone 30: Das ändert sich für Autofahrer in Neubukow

Neubukow

Es ist das Gesprächsthema bei den Anwohnern im Panzower Weg: Mit dem Neubau der Grundschule mit Hort auf dem Gelände der Regionalen Schule Heinrich Schliemann sind Parkplätze weggefallen. Die Parkplatzsuche am Abend sei katastrophal, sagen einige Bürger. Die Stadt hat angekündigt, Parkflächen einzurichten. Es ist nicht die einzige Änderung, auf die sich Autofahrer einstellen müssen. Der Panzower Weg, der Panzower Landweg und der Stille Winkel werden ab Dienstag Zone 30. Zudem wird eine Einbahnstraße eingerichtet.

Der grüne Zaun ist gesetzt. Der Schotterparkplatz am Panzower Weg hinter der Schule wird erweitert. Ab sofort können Anwohner auch auf der Wiese parken. Damit reagiert die Stadt auf den Unmut der Anwohner.

„Ich komme 23 Uhr von der Arbeit und finde keinen Parkplatz mehr“, erzählt eine Frau, die anonym bleiben möchte. So wie alle, die etwas zu dem Thema sagen. Die Stellflächen seien schon vorher knapp gewesen. „Die kommen von der Keneser Straße und von der Hinterstraße hierher, um zu parken. Es war vorher schon schlimm, jetzt ist es extrem.“ Es müsse dringend was gemacht werden.

Fahrzeuge an ungeeigneten Plätzen abgestellt

„Dass die Parksituation in Neubukow in einigen Gebieten problematisch ist, ist keine Neuheit“, sagt Bürgermeister Roland Dethloff. Doch im Bereich des Panzower Weges seien durch den Schulneubau Stellflächen weggefallen, unter anderem die zehn vor dem alten Jugendclub, der jetzt abgerissen ist, und weitere vor den Wohnblöcken. „Wir versuchen, übergangsweise und dauerhaft Ersatz zu schaffen.“ Denn zum Teil würden Fahrzeuge in Bereichen abgestellt, die absolut nicht geeignet seien, beispielsweise Feuerwehrzufahrten oder Ausweichstellen. „Das müssen wir ahnden. Ansonsten sind wir mit dem Ordnungsamt mit Augenmaß unterwegs.“

Weitere Stellflächen entstehen vor den Blöcken 17 bis 20 und am ehemaligen Verkehrsgarten. Auf der Wiese würden Stellflächen eingerichtet, um dem erhöhten Bedarf und dem Unmut der Anwohner entgegenzuwirken. Zudem werde die Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow vor dem Block 21-23 ab September Parkplätze bauen.

Alter Verkehrsgarten soll fester Parkplatz werden

„Wenn wir mit dem Schulneubau fertig sind, werden wir die Ausweichfläche Verkehrsgarten sicherlich fest als Parkplatz ausbauen. Denn die Anzahl an Fahrzeugen pro Haushalt nehme zu. Aber: „Wir können nicht für jeden Anwohner einen Parkplatz sicherstellen, und das müssen wir auch nicht“, sagt Dethloff klar.

Der Zaun ist gesetzt. Der Schotterparkplatz hinter der Schule wird erweitert, die Wiese mitgenutzt. Quelle: Anja Levien

Panzower Landweg wird teilweise Einbahnstraße

Vor Beginn des neuen Schuljahres wird die Stadt die Beschilderungen am Panzower Weg, Panzower Landweg und Stiller Winkel verändern. In diesem Bereich befinden sich die Regionale Schule, Grundschule, Hort und die Kindertagesstätte „Gipfelstürmer“. Am Dienstag werde damit begonnen, eine Zone 30 umzusetzen.

Der Panzower Landweg mündet in den Panzower Weg, künftig als Einbahnstraße aus Richtung Amt Neubukow-Salzhaff kommend. Quelle: Anja Levien

Zudem wird der Panzower Landweg hinter dem Amt Neubukow-Salzhaff bis zur Einmündung Panzower Weg zur Einbahnstraße in Richtung Panzower Weg. „Hier gab es immer Probleme, wenn Eltern die Schüler gebracht haben. Es gab fast täglich Gefahrensituationen.“ Regelmäßig sei das Ordnungsamt im Einsatz gewesen, um auf Ordnung und Ruhe hinzuwirken. Zone 30, in der ein Rechts-vor-links-Fahrgebot gilt, und Einbahnstraßenregelung dienen der Verkehrsberuhigung und Sicherheit im gesamten Gebiet.

Zuletzt hatte die Stadt in der Reriker Straße eine 30er-Zone eingerichtet, was zu vielen Diskussionen führte. Für den Bereich südlich des Marktes ist die Stadt ebenfalls im Gespräch mit dem Landkreis Rostock, um die Verkehrsregeln zu ändern.

Von Anja Levien