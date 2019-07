Rerik

Ein modernes Parkleitsystem soll Autofahrern in Rerik künftig den Weg weisen. „Das System soll jetzt offiziell ausgeschrieben werden“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. Er rechne damit, dass es frühestens Ende Oktober installiert werden kann. Das Leitsystem war schon länger im Gespräch. Bislang habe es jedoch Streit um die Stromversorgung gegeben, sagt der Bürgermeister. „Es war unklar, wo er herkommen soll. Inzwischen haben wir uns aber geeinigt.“ Der Plan ist nun, dass eine Photovoltaik-Zelle mit Akku die benötigte Leistung von 50 Watt liefert. Nachts solle die Informationstafel über die Straßenlaternen mitversorgt werden. Mit dem Parkleitsystem soll vor allem der Suchverkehr verringert werden. Ganz verhindern ließe der sich aber nicht. „Auch wenn das Parkleitsystem ,Besetzt‘ anzeigt, wird immer noch einer hinfahren, weil er denkt, dass gerade in dem Moment dort ein Parkplatz frei wird.“

Viele scheuen Fußwege

Die Stadt Rerik hat über 2500 Stellplätze. „Davon ist mindestens die Hälfte kostenlos“, sagt der Bürgermeister. Allerdings seien die Meisten ein wenig außerhalb des Zentrums. „Und offenbar zahlen die Leute lieber 18 Euro pro Tag am Wustrower Hals, als 500 Meter zu Fuß zu laufen.“

Zunächst wird an jedem Ortseingang ein Schild aufgestellt. Die Tafel wird zunächst nur „Frei“ oder „Besetzt“ anzeigen. „Dann sehen wir uns mal an, wie das läuft.“ In den Parkleitschildern könnten nachträglich verschiedene Optionen hinzugefügt werden. So sei es beispielsweise möglich, jeweils die genaue Anzahl der freien Plätze anzeigen zu lassen, sagt der Bürgermeister.

Schranken an den Parkplatzzufahrten

Um zu erkennen, ob noch Stellplätze verfügbar sind, rüstet die Stadt die Parkplätze mit Schranken aus. Auch Induktionsschleifen oder Lichtschranken seien im Gespräch gewesen. Umliegende Orte hätten damit allerdings keine guten Erfahrungen gemacht. „Am wenigsten fehleranfällig erscheint uns die einfache Schranke.“

Bei den Hafffesttagen hatte die Feuerwehr als eine Art Parkleitsystem fungiert. Durch das Festzelt auf dem Parkplatz am Wustrower Hals war die Zahl der Stellflächen stark eingeschränkt. Um zu verhindern, dass Autofahrer vergeblich suchen, hatten die Kameraden die Dünenstraße gesperrt und verwiesen auf die übrigen Parkplätze.

Cora Meyer