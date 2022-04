Kühlungsborn

Eine gute Nachricht für alle, die gern Party feiern, hat Ronny Schumacher, Präsident des Faschingsklubs Kühlungsborn (FKK), parat: „Nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie freuen wir uns in diesem Jahr auf das Comeback unseres Sommerspektakels. Wir wollen, dass die 27. Auflage in diesem Jahr wieder stattfindet. Geplant ist das Spektakel für das Wochenende vom 22. bis zum 24. Juli.“

Vorbereitungen laufen schon einige Wochen

Der Vereinschef erzählt, dass Vorstand und Organisationsteam von der Öffentlichkeit eher unbemerkt schon seit ein paar Wochen an der Vorbereitung des Saisonhöhepunktes arbeiten. „Wir hatten schon erste Absprachen mit der Stadtverwaltung, der Forst und anderen Behörden. Das war bisher ein hervorragendes Arbeiten. Wir haben das Gefühl, dass seitens der Ämter das große Bedürfnis besteht, uns gut zu unterstützen.“ Auch auf die Zusammenarbeit mit bewährten Partnern wie dem Veranstaltungsdienst DMVS und Eventtuner als Technikexperten setzt der Faschingsklub beim Spektakel-Comeback.

Inzwischen seien auch die Einladungen an Karnevalvereine in ganz Deutschland sowie Anfragen an Ensembles versandt worden, die auch in den vergangenen Jahren das Sommerspektakel mitgestaltet haben. Einige „Stammkunden“ hätten sich auch schon angemeldet, mit anderen stehe man noch in Kontakt. „Wir möchten natürlich sehr gern, dass auch unsere Freunde von der dänischen Sambaschule Mariposa wieder dabei sind. Sie haben bisher kein einziges Sommerspektakel verpasst. Da warten wir noch auf eine Zusage. Auch mit Guggenmusik-Gruppen verhandeln wir noch, eine Zusage vom Spielmannszug Bremerhaven liegt uns schon vor“, berichtet Ronny Schumacher.

Drei Tage Party – das volle Programm

Karnevalvereine aus MV und anderen Bundesländern nehmen am bunten Umzug durch das Ostseebad Kühlungsborn teil. Im Bild ein Umzugswagen vom Karnevalsklub Vier Tore e.V. Neubrandenburg. Quelle: Barkhorn Rolf

Die Variante, nur ein abgespecktes Programm mit wenigen Vereinen, anzubieten, haben die Veranstalter vom FKK gleich verworfen. „Wir wollen das große Programm, drei Tage Party mit vielen Gästen und wir sind alle ganz heiß drauf“, betont der Vereinschef und ergänzt: „Dabei sind natürlich unsere Freunde von den benachbarten Karnevalvereinen aus Bad Doberan, Satow, Kröpelin und Neubukow ganz besonders willkommen.“

Das Programm soll in seinen bekannten Hauptbestandteilen erhalten bleiben. Dazu gehören am Freitag der Kinderumzug auf der Promenade, sowie die anschließende Kinderparty und abends die Eröffnungsparty mit „DJ Ducky“ am Feststrand. Höhepunkte am Samstag sind der große Samba-Umzug am Nachmittag durch das Ostseebad und das Gala-Programm mit anschließender Party und einem prominenten Stargast im Konzertgarten Ost. Ausklingen wird das Sommerspektakel am Sonntagvormittag mit einem Frühschoppen, gestaltet von den anwesenden Musikensembles.

Samba-Umzug führt nicht über den Baltic-Platz

FKK-Präsident Ronny Schumacher. Quelle: Anja Levien

Aber auch einige Änderungen werden die Veranstaltung prägen. So kann der Samba-Umzug am Sonnabend in diesem Jahr wegen der Dauerpräsenz des Riesenrades nicht wie gewohnt über den Baltic-Platz führen. „Wir arbeiten zurzeit noch an einer Alternative für den Streckenverlauf in Kühlungsborn-West. Es macht dann auch keinen Sinn, dass sich vorher alle am Umzug teilnehmenden Vereine und Gruppen auf dem Parkplatz hinter der Residenz Waldkrone treffen. Gut wäre es, einen Sammelpunkt zu haben, an dem die größeren Fahrzeuge auch problemlos wenden können“, meint FKK-Präsident Ronny Schumacher.

Eine weitere Änderung betrifft das Partygelände am Ostseestrand. Das Areal für die Kinder-Beachparty und die Strandparty am Freitagabend befindet sich nicht wie bisher zwischen Seebrücke und Bootshafen, sondern östlich vom Hafen. „Dieser Abschnitt wird vermutlich auch in Zukunft für uns als Partystrand ausgewiesen werden“, sagt Schumacher. Neu ist diese Idee nicht. Immerhin haben auch die Kühlungsborner Volleyballer am selben Standort schon mit Erfolg größere Feten abgehalten.

Von Rolf Barkhorn