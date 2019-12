Kühlungsborn

Nicht nur an Silvester, sondern auch rund um den Jahreswechsel herum gibt es in der Region zahlreiche Veranstaltungen. Im Konzertgarten West in Kühlungsborn steht noch bis zum Mittwoch, dem 1. Januar, ein beheiztes Festzelt, in dem Kinder und Familien ein Musik- und Animationsprogramm erwartet. Immer ab 20 Uhr spielt dort Live-Musik. Die gibt es auch am Seebrückenvorplatz. Dort legen zudem noch DJs auf. Bis zum Dienstag, dem 31. Dezember, jeweils um 16 Uhr bieten die Veranstalter ein Programm für Kinder. Die Jüngsten feiern dann am Dienstag, ebenfalls ab 16 Uhr, eine eigene Silvesterparty. Abschluss ist das Kinderfeuerwerk um 18 Uhr.

Am Silvesterabend startet auf dem Seebrückenvorplatz ab 21 Uhr die große Silvester-Open-Air-Party . Der Höhepunkt wird auch hier ein Höhenfeuerwerk sein. Es beginnt 10 Minuten nach Mitternacht am Kopf der Seebrücke.

Sportlich wird es in Kühlungsborn aber auch: Am Dienstag, dem 31. Dezember, startet um 11 Uhr am Sportplatz in Kühlungsborn Ost der Silvesterlauf. Die Teilnehmer können zwischen verschiedenen Distanzen wählen, auch Wandern ist möglich. Die Strecke führt durch den Stadtwald. Um 14 Uhr am Mittwoch, dem 1. Januar, findet das alljährliche Kühlungsborner Neujahrsanbaden an der Seebrücke statt. Eisbader können sich ab 13 Uhr unter der Seebrücke anmelden und erhalten anschließend die traditionellen Badeanzüge.

In Rerik haben sich Bürger zusammengetan, um ein kleines Fest in der Kösterschün zu organisieren. Beginn ist am Dienstag, dem 31. Dezember, um 20.30 Uhr. Neben Livemusik wird es Bratwurst, Berliner, Glühwein und kalte Getränke geben. Der Eintritt ist frei.

Zum ersten Mal ist in Bastorf eine Silvesterfeier extra für Kinder geplant. Sie fängt schon am Montag, dem 30. Dezember, ab 15 Uhr an. Im Feuerwehrgerätehaus wird die Jugendfeuerwehr wird Waffeln backen. Die Veranstalter planen unter anderem Pferdereiten und Kinderschminken. Sie schenken heiße und kalte Getränke aus – auch für Erwachsene. Die Feuerwehr bitte darum, keine eigenen Feuerwerkskörper mitzubringen.

In der Alt BukowerFesthalle gibt es am Dienstag, dem 31. Dezember, die große „neon-Silvesterparty“. Ab 19 Uhr legt DJ „Manni“ auf, dazu gibt es ein Showprogramm, Kesselgulasch, Getränke und Berliner.

Wer es besinnlicher mag, den lädt das Münster in Bad Doberan am Montag, dem 30. Dezember, zu einem Orgelkonzert ein. Kantor Matthias Bönner spielt ab 17 Uhr an der Schuke-Orgel. Im Bad Doberaner Kornhaus spielt am Mittwoch, dem 1. Januar, die Band „Blackbird“. Beginn ist um 16 Uhr.

Ebenfalls am 1. Januar, gibt es Orgelmusik in der Stadtkirche in Neubukow. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Cora Meyer