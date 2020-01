Pastor pocht auf offenen Dialog

Neubukow

Pastor Dr. Johannes Pörksen hatte zu Weihnachten 2017 in dem bislang einmaligen Blatt seiner Kirchengemeinde für die ganze Stadt „Dein Neubukow“ einen Kommentar veröffentlicht, in dem er seiner Sorge über „eine Spaltung in unserem Volk“ Ausdruck verliehen und zum offenen Dialog „mit Anhängern der Populisten und mit Flüchtlingen“ aufgerufen hatte. Über die Reaktionen, über die fortbestehenden Gefahren einer Spaltung unserer Gesellschaft und über mögliche Wege, diese abzuwenden, sprach die OZ jetzt mit dem 50-Jährigen.

Wie ist Ihr damaliger Appell „Wir müssen reden“ in der Stadt angekommen?

Verhalten positiv – es war der Versuch der Kirchengemeinde über Grenzen hinauszugehen. Manche begrüßten diesen Schritt. Damals drehte sich ja vieles vor allem um die Flüchtlinge, es gab Ängste vor Fremden und „Rechten“. Als die aufploppten, empfand ich hier in Neubukow darüber einige Aufregung.

Hat sich die Aufregung wieder gelegt?

Beim Thema Flüchtlinge schon, es gab in der Stadt ehrenamtliche Hilfe bei Deutschkursen, es gab die Feste der Kulturen im Bürgerhausgarten mit Syrern, Afghanen und Deutschen sowie Treffen im Gemeindehaus. Viele haben mittlerweile auch die Stadt verlassen. Aber Spaltung droht in der Gesellschaft generell immer noch – einiges hat sich sogar verhärtet.

Demokratische Strukturen nicht missbrauchen lassen

Könnten dabei nicht auch demokratische Strukturen zerbröseln?

Das glaube ich nicht. Wir müssen allerdings schon aufpassen, dass die demokratischen Strukturen nicht missbraucht werden. Und sie werden etwas ausgedünnt, wenn es am Engagement der Bürger mangelt.

In unserer Region wurde dazu schon gefragt, wofür wir noch Gemeindevertreter brauchen, wenn der Landkreis im Falle eines Falles versagte Zustimmungen der Gemeinderäte „im öffentlichen Interesse“ – wie zum Beispiel in Sachen Windkraft – ersetzen kann.

Ja, von so etwas kommt ein Teil der Frustration: Es gibt das Versprechen, wir haben Demokratie. Doch das Empfinden ist, dieses Versprechen wird nicht eingelöst, wenn ich mal was sage. Dazu kommen Regeln, die immer komplizierter werden und wenn man etwas ausfeilt, wird es immer schwieriger, dahinter zu steigen. Das alles erzeugt so ein komisches Empfinden.

Kennen Sie das auch?

Ja, selbst in unserer Kirche – einer großen Organisation – gibt es solche Enttäuschungen, wie jetzt zum Beispiel bei den Kirchenältesten der drei christlichen Gemeinden Alt Bukow, Neubukow und Kirch Mulsow, die fusionieren werden. Hier war mehrmals diskutiert worden, wie die neue Gemeinde heißen soll und alle entschieden sich schließlich für den Namen „Bukow“. Doch der Kirchenkreis stellte sich dagegen und plädierte für „Bukow-Mitte“. Darauf wurde dann in den betroffenen Gemeinden frustriert gefragt: „Warum sollen wir überhaupt noch als Gremium zusammentreten, wenn ohnehin der Kirchenkreis dann mehr oder weniger sagt, was laufen soll.“

Das ähnelt der Windkraft-Sache. So verbreitet sich in der Gesellschaft das Gefühl, man ist machtlos, man kommt von hier unten gar nicht gegen das an, was so vorgegeben wird.

„Bei jedermann ist bestimmt eine Sehnsucht nach dem Guten“

Worauf gründet sich Ihre Überzeugung, dass wirklich alle miteinander reden sollten?

Das kommt aus der Mitte meines Glaubens. Jesus wurde ein Mensch unter Menschen. Und Gott hat schließlich auch die Grenze zwischen Juden und Nichtjuden, den Heiden – was damals alle anderen Völker waren – aufgehoben und gesagt, die Botschaft soll allen gelten. Die christliche Grundbewegung ist eigentlich immer: Geh hinaus und zu dem anderen hin.

Aber manche Zeitgenossen verschließen sich dem Dialog doch völlig?

Wenn jemand wirklich nicht will, geht es nicht. Aber die Hoffnung ist doch, dass im Grunde genommen bei jedermann eine Sehnsucht nach dem Guten da ist und dann kann man ihn doch wenigstens fragen, was ihn bewegt, was er erreichen möchte. Als im vergangenen November in Neubukow die Hakenkreuzschmierereien auftauchten, auch an der Tür unserer Stadtkirche, habe ich darüber bei unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit den beiden Schulen gesprochen. Denn Gott will doch die Umkehr! Wenn es heißt „Nazis raus“, bleibt die Frage, wo sollen sie hin? Das Schönste wäre doch, wenn jemand, der sich verleiten ließ, seine Einstellung ändert.

Was war Ihr Fazit vor den Schülern?

Bei Sachbeschädigung wird eine Grenze überschritten und auf diese Provokation muss man antworten. Deshalb habe ich aufgerufen, dass man den- oder diejenigen melden sollte, die die Hakenkreuze geschmiert haben. Es gehe dabei nicht darum, einen Kumpel zu verraten, sondern neben der Bestrafung auch um Erziehung, Integration und Vergebung.

Von Thomas Hoppe