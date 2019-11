„Perlenkette“ Heiligendamm: Richtfest an der Villa „Seestern“ gefeiert

Heiligendamm

Geschäftiges Treiben auf der Prof.-Dr.-Vogel-Straße in Heiligendamm, hunderte Menschen flanieren an den Villen der „ Perlenkette“ vorbei, bestaunen die Architektur und Schönheit der Häuser: Was vor nicht allzu langer Zeit noch undenkbar und vollkommen utopisch schien, soll schon in drei Jahren Realität sein. Denn drei der stattlichen Villen – „Perle“, „Greif“ und „Möwe“ – sind bereits fertig saniert. Und an der vierten, der Villa „ Seestern“, wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert.

2020 soll das Haus übergeben werden – dann sind auf den beiden Etagen und im Dachgeschoss fünf Wohnungen unterschiedlicher Größen entstanden, deren Terrassen oder Balkons einen unverbaubaren Blick auf die Strandpromenade und die Ostsee bieten.

Die so genannte „Perlenkette" in Heiligendamm ist eine der prägenden Ostsee-Ansichten. Das Ensemble wurde in der Zeit zwischen 1793 und 1874 von dem damaligen Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Strelitz errichtet. Seit der Wende verfiel das Ensemble, das 1996 von der Fundus-Gruppe gekauft wurde. Jetzt lässt Investor Anno August Jagdfeld die „Perlenkette" sanieren und verkauft die Eigentumswohnungen darin für zwei bis drei Millionen Euro pro Einheit.

„Die Bauherren haben die schönsten Grundstücke am Wasser erworben“, meinte Julius Jagdfeld von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH), die die Villa im kommenden Jahr an die Eigentümergemeinschaft übergibt. „Und sie tragen dazu bei, dass demnächst ein weiteres Kapitel deutscher Kulturgeschichte erlebbar wird.“

Gebäude mit bewegter Geschichte

Denn auch die Villa „ Seestern“ hat eine bewegte Historie: Sie befindet sich vom Kurplatz aus gesehen als viertes Logierhaus in der Achterreihe und steht damit im Zentrum der „ Perlenkette“. Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin ließ sie 1856/57 im Charakter eines Landhauses nach Entwürfen des Architekten Theodor Friedrich Krüger erbauen.

Der dreigeschossige massive Bau besteht an der Seeseite aus einem vierachsigen Kernbau und seitlichen Anbauten. Eine Vielzahl mecklenburgischer Gutshäuser und Stadtvillen sind in dieser Formensprache gebaut worden, die sich an die spätmittelalterliche Volksarchitektur anlehnt. Bei der ersten Umbauphase in den 1920er Jahren wurde die Fassade noch weitgehend erhalten, aber die Grundrissgestaltung grundlegend geändert. Das bisherige Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen pro Etage wurde in ein Logierhaus mit Einzelzimmern im Ober- und Dachgeschoss sowie Speisesaal, Lesezimmer, Frühstückszimmer, Café und Büfett im Erdgeschoss umgewandelt.

Von der Villa zum Patientenhaus

In der Nachkriegszeit wurde das Gebäude zu einem funktionalen Patientenhaus für das Heiligendammer Sanatorium umgebaut – und damit auch das äußere Erscheinungsbild der Villa „ Seestern“ gravierend verändert. Im Zuge dieser Sanierungsmaßnahme wurden beispielsweise die Eisengeländer und Baldachine der Balkone entfernt. Ebenso verschwand das Bekrönungstürmchen neben dem Eisenbaldachin des Balkons der ersten Etage.

Die Ecktürmchen der Fensterbekrönungen sowie die Tür- und Fensterbekrönungen im Erdgeschoss des Kernbaus wurden ebenfalls entfernt. Das gesamte Gebäude bekam neue Fenster und Türen. Die Villa „ Seestern“, zu DDR-Zeiten „Walther-Rathenau-Haus“ genannt, wurde bis zum Umzug des Sanatoriums in die Median-Klinik 1996 genutzt.

Bei der jetzt anstehenden aufwendigen Restauration lege die ECH besonderen Wert auf viele einzelne Details, sagte Julius Jagdfeld – beispielsweise auf die besonderen Zierelemente der ursprünglichen Fassade der Villa. So werden anhand historischer Fotos und Zeichnungen die zahlreichen Schmuckwerke aus Holz sowie Gesimse, Schmuckkamine oder Geländer möglichst originalgetreu rekonstruiert.

Vier aktive Baustellen im kommenden Jahr

„Und im kommenden Jahr geht es mit noch größerem Schwung weiter“, blickte Jagdfeld voraus. „Dann haben wir hier vier aktive Baustellen.“ Die Villa „Schwan“ ist aktuell entkernt, im Mai 2020 soll Richtfest gefeiert werden. Bei den letzten Häusern der Kette – der Villa „Hirsch“ und der Villa „Anker“ – werden die Bauarbeiten ebenfalls 2020 begonnen. Geplante Fertigstellung: 2022.

„Auch in den Kolonnaden geht es weiter“, sagte Jagdfeld. „Dort entstehen neun Privatresidenzen.“ Denn die ECH habe nicht nur die „ Perlenkette“ im Blick: „Ich bleibe dabei – Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 auch in der zweiten Reihe die letzte Baustelle begonnen zu haben.“ Die Voraussetzungen in der Prof.-Dr.-Vogel-Straße seien jedenfalls geschaffen: „Glasfaser, Transportleitungen, Fernwärme und Strom sind bereits verlegt – der stetige Aufschwung Heiligendamms ist noch lange nicht beendet.“

