Heiligendamm

Das milde Winterwetter spielt den Männern auf Bad Doberans größter Baustelle in die Karten. „Wir kommen bei unseren Vorhaben zügig voran und liegen gut im Zeitplan.“ Der das sagt, ist Klaus Klingler, Technischer Leiter und Prokurist der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm, ein Unternehmen der Jagdfeldgruppe. Dabei deutet er von seinem Standort an der Prof.-Dr.- Vogel-Straße gleich auf mehrere Baustellen, die kaum einen Steinwurf von ihm entfernt liegen.

Ein besonders imposantes Bild bieten dabei die Kolonnaden. Ihre Mauern und Säulen erwecken den Eindruck, als würden sie in der Luft schweben. Erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass ihnen stählerne Stelzen und Gerüste notwendigen Halt geben. „Diese aufwendige Lösung war notwendig, damit dem Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Bau ein Untergeschoss hinzugefügt werden kann, um Wohnraum zu gewinnen“, erläutert Klingler. Neun großzügige sogenannte Townhouses werden hier bis 2024 errichtet.

Blick auf die Perlenkette in Heiligendamm. Die Villen am Strand wurden und werden nach und nach saniert. Quelle: Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm

Südliche Gebäudereihe bald vollendet

In deren unmittelbaren Nachbarschaft erhebt sich dann bereits ein viergeschossiger Neubau. Stolz ist Klingler darauf, dass diese Villa seinen Namen tragen wird. Das ist eine Anerkennung dafür, dass die durch ihn in zwei Jahrzehnten projektierten und gebauten Bauten die weiße Stadt am Meer inzwischen mitprägen. Noch aber existiert dort, wo bis 2023 die Villa entsteht, nur eine große Baugrube, auf deren Grund etliche Bauleute mit Betonarbeiten zu tun haben.

„Mit der Villa, die über 17 Wohnungen verfügt, beginnen wir die Vollendung der südlichen Gebäudereihe des Ensembles. Auch sie orientiert sich mit ihrer Gestaltung an der Formensprache und den Bauelementen der historischen Gebäude und fügt sich damit harmonisch in das Gesamtkunstwerk ein“, betont Architekt Klingler und weist dabei bewusst auf die fertiggestellten Häuser der Perlenkette. Glied für Glied strahlt sie in wachsendem Glanz.

Architekt Klaus Klingler vor der Villa Schwan, die bereits fertiggestellt ist. Quelle: Werner Geske

Fast alle Wohnungen schon verkauft

Erst kurz vor Ende des vergangenen Jahres hat sie mit der Villa Schwan ein weiteres Schmuckstück zurückerhalten. Das heute wieder weiß strahlende zweigeschossige Gebäude entstand ursprünglich um das Jahr 1860. Der herzogliche Baumeister knüpfte seinerzeit an Elemente aus dem mediterranen Baustil des 14. und 15. Jahrhunderts an. „All das wurde bei der Rekonstruktion aufwendig wieder herausgearbeitet. Die Wiederherstellung der reich verzierten Fassade ging einher mit der Wiedererschließung des Dachgeschosses. Zudem wurden Gesimse, Schmuckkamine oder Geländer originalgetreu wieder hergestellt“, schildert Klingler. Dieser Aufwand kam auch bei Kaufinteressierten gut an. Dafür spricht, dass fünf der sechs mit modernstem Komfort ausgestatteten Wohnungen bereits einen Käufer fanden. Nur eine geräumige Dachgeschosswohnung wartet noch auf ihren Besitzer.

Das ist die Perlenkette Acht historische Strandvillen zählen zur „Perlenkette“ in Heiligendamm – erbaut von Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin in der Zeit von 1793 bis 1874. Die Villa „Seestern“ wurde zwischen 1854 und 1857 als Landhaus mit alpinen Stilelementen gebaut. Die Villa „Schwan“ entstand um das Jahr 1860. In ihr finden sich Elemente des mediterranen Baustils wieder. Die Villa „Möwe“ wurde 1855 nach Plänen von August Friedrich Christian Rathsagg erbaut. Weiterhin gehören zum Ensemble die Villa „Perle“ (neu aufgebaut), die sanierte Villa „Greif“ sowie die Villen „Hirsch“, „Anker“ und „Haus Bischofsstab“.

Architekt orientiert sich am Ursprungszustand

Für Klaus Klingler ist es wichtig, dass bei der Rekonstruktion der Bauten stets historische Vorgaben beachtet werden: „Wir sind uns bewusst, dass es sich bei Heiligendamm um ein Kulturgut von internationaler Bedeutung handelt. Diesem Anspruch werden wir gerecht. Deshalb ist es unser Anliegen, so dicht wie möglich am Ursprungszustand der Bauten zu bleiben, aber natürlich auch den Ansprüchen an das Bauen in heutiger Zeit gerecht zu werden. Doch bleibt es meist bei kleinen Modifikationen. Wir setzen auf hochwertige Sanierung und sehen uns damit in der Tradition jener hervorragenden Architekten, die schon der Großherzog nach Heiligendamm holte. Deshalb haben wir auch stets die gesamte Architektur Heiligendamms im Blick.“

Wichtig ist dem 63-jährigen Hamburger die Feststellung, dass die geplanten Vorhaben immer wieder mit allen Beteiligten abgesprochen werden. „Wir halten einen engen Kontakt mit den zuständigen Ämtern und Behörden und legen dabei Wert darauf, dass sie stets im Bilde über unsere Absichten sind.“ Angesichts des langen Planungszeitraums habe sich allerdings erwiesen, dass sich ursprüngliche Vorstellungen nicht in jedem Fall exakt umsetzen ließen.

Fertigstellung des gesamten Ensembles dauert noch

„Unsere Zeit ist schnelllebig. Man muss sich flexibel auf neue Gegebenheiten einstellen. Doch da, wo Änderungen unumgänglich sind, gehen wir äußerst sensibel und verantwortungsbewusst damit um“, versichert er. Das werde auch im Fall der Villa Hirsch so sein, mit deren Rekonstruktion sich die nördliche Seite der Prachtstraße weiter ihrer Vollendung nähert. „Ich gehe davon aus, dass das Haus im Jahre 2024 vollendet ist“, sagt Klingler. 

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wann wird der gesamte Ort Heiligendamm fertig sein? „Das dauert gewiss noch etliche Jahre, denn es warten hier noch viele schöne und anspruchsvolle Aufgaben auf Architekten und Bauleute. Aber das ist ganz normal. Eine Stadt ist ein lebendiger Organismus, der sich stets verändert und erneuert.“

Von Werner Geske