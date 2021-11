Perlenkette in Heiligendamm: Das ist der Stand der Sanierungsarbeiten

Heiligendamm

Die Sanierung der Perlenkette in Heiligendamm, das Ensemble von Strandvillen am Ostseestrand, hat deutlich sichtbare Fortschritte gemacht. In den kommenden Wochen werde die Sanierung des fünften Hauses, der Villa Schwan, abgeschlossen sein, sagt der technische Leiter der Entwicklungscompagnie Heiligendamm ECH, Klaus Klingler. Jede der exklusiven Wohnungen ist verkauft. Im Haus ist bereits zu ahnen, wie die Besitzer in ihrem Feriendomizil mit Ostseeblick leben werden.

Die denkmalgeschützte Perlenkette in direkter Nachbarschaft zum Grand Hotel gilt als das Aushängeschild des 1793 gegründeten und damit ältesten deutschen Seebads. Klingler kommt ins Schwärmen, wenn er von den Plänen des Großherzogs von Mecklenburg Friedrich Franz I. (1756-1837) Ende des 18. Jahrhunderts berichtet. Er habe nach Vorbildern etwa aus Deauville (Normandie) seiner Fantasie und Ideen für spielerische Architektur freien Lauf lassen können und war damit wiederum beispielgebend für die Bäderarchitektur an der Ostsee.

Skepsis bei der Entwicklung der Perlenkette

Allerdings waren die Häuser nicht zum ganzjährigen Bewohnen, sondern nur für die Sommerfrische gedacht. Das zeige sich in der ganzen Bauweise, sagt Klingler. Die Häuser müssten nun bei der Restaurierung entsprechend umfangreich isoliert werden.

Die ersten Häuser der sogenannten Perlenkette am Ostseestrand von Heiligendamm sind saniert. Quelle: Jens Büttner

Die Chefin des Landesamts für Denkmalpflege, Ramona Dornbusch, begrüßt die Baufortschritte und sieht die Notwendigkeit der Restaurierung im Sinne der Eigentümer, die befriedigt werden muss. Sie betrachtet die Entwicklung der Perlenkette aber auch mit Skepsis. „Es wird teilweise zu viel des Guten getan. Wir haben einen hochwertigen Bestand, der keine künstlichen Zugaben braucht.“ So sei es nicht zwingend erforderlich, jedes Haus in weißer Farbe zu halten. Dafür gebe es kein historisches Vorbild. Es gebe aber noch mehrere Objekte in Heiligendamm, bei denen sie sich eine bessere Abstimmung mit den Interessen des Denkmalschutzes erhofft.

Nach der Wende boten die Villen einen traurigen Anblick: Grau, verfallen, ausgeschlagene Fensterscheiben und kaputte Dächer. Sie gehörten mit dem Grand Hotel und vielen Häusern zum Ensemble, das Investor Anno August Jagdfeld 1996 erwarb. Die mit massiven Problemen behaftete Restaurierung des Hotels beanspruchte alle Energien und Finanzen, die Perlenkette verrottete weiter. Gleichzeitig habe es aber auch Verzögerungen seitens der Stadt Bad Doberan bei den Baugenehmigungen gegeben, hieß es von ECH. Zum G8-Gipfel 2007 wurde das erste Haus der Kette, die Villa Perle, abgerissen und bis 2013 wieder hergerichtet.

Die aufwendigen Verzierungen an den Dächern der Häuser der sogenannten Perlenkette am Ostseestrand von Heiligendamm. Quelle: Jens Büttner/dpa

Wieder dauerte es mehrere Jahre, bis die nächsten drei Villen, die Villa Greif, die Villa Möve und die Villa Seestern verkauft, saniert und bewohnbar wurden. An den Villen Hirsch und Anker werde gerade geplant, auch wegen der Rohstoffprobleme und des Fachkräftemangels gebe es Verzögerungen. Der Markt für die Wohnungen, die für ab 20 000 Euro pro Quadratmeter zu haben sind, ist aber da, wie Klingler betont. „Es gibt im Immobilienbereich nicht Teureres als historische Altbausanierung“, begründet er diese Preise.

Und es bleibt nicht bei den Häusern der Perlenkette, auch andere Häuser werden für Ferienwohnungen hergerichtet. Eines davon sind die Kolonnaden, ein Haus, von dem noch nur zwei Seiten der Fassade stehen. Bei der Restaurierung wird ein riesiger Aufwand betrieben. Klingler rechnet damit, dass das Haus Ende 2022/Anfang 2023 bezugsfertig sein wird.

Nur noch die Außenhülle der Kolonnaden stehen hinter den Häusern der sogenannten Perlenkette am Ostseestrand von Heiligendamm. In dem Gebäude entstehen neun Townhouses mit Wohnflächen zwischen 290 und 470 Quadratmetern und Ostseeblick von privaten Dachterrassen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Aufgabe der ECH beinhalte viel mehr als Häuser zu sanieren, betont er. Viele Millionen Euro wurden in die Umwandlung des Waldes in einen Kurwald, in den Hochwasserschutz und den Straßenbau investiert. „Heiligendamm ist traumhaft schön geworden“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) stolz. Wichtig sei auch, dass die früheren Streitigkeiten zwischen Jagdfeld und der Kommune der Vergangenheit angehören. „Das waren schlimme Zeiten.“ Es sei Ruhe eingekehrt und die ECH habe alle Versprechungen eingehalten.

