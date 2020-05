Petition: Abiturientinnen in Bad Doberan fordern Durchschnittsabitur

Bad Doberan/Schwerin

Sollen die Abiturjahrgänge des Landes ihr Abitur erhalten, ohne finale Prüfungen zu absolvieren? Lange Zeit wurde in der Politik darüber diskutiert. Das Hauptargument der Befürworter dieses Durchschnittabiturs: Wegen des Corona-Virus seien die Schüler nicht angemessen auf die Prüfungen vorbereitet.

Dennoch hatte das Bundesbildungsministerium vor wenigen Wochen entschieden: die Prüfungen finden statt. Bei vielen Abiturienten stieß diese Entscheidung auf Unverständnis. Am Bad Doberaner Gymnasium Friderico Francisceum haben die Abiturientinnen Emily Wagner (18) und Carolin Laupitz (18) eine Petition gegen die Durchführung des Abiturs in diesem Jahr gestartet. In einem offenen Brief an das Bildungsministerium von MV sprechen sie sich für das Durchschnittabitur aus, das jedem Schüler die durchschnittliche Note der vergangenen zwei Jahre zusichern würde.

Im OZ-Interview erzählen die beiden Schülerinnen, warum sie die Prüfungen als ungerecht empfinden und was sie mit der Petition erreichen wollen.

OZ: Am Freitag startet die erste von insgesamt fünf Abiturprüfungen. Wie läuft die Vorbereitung bei euch?

Laupitz: Wir hatten vergangene Woche für jedes Prüfungsfach eine 90-minütige Konsultation. Dort konnten wir Fragen zu den Prüfungen stellen. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Dadurch, dass wir keinen Unterricht hatten in den vergangenen Wochen, sind viele Themen viel zu kurz gekommen.

Wagner: Normalerweise sind pro Fach vier Konsultationen vorgesehen. Jetzt konnten wir viele Themen nur anschneiden. Einige andere wurden gar nicht behandelt.

OZ: Aber ihr hattet durch den Ausfall des Unterrichts doch genügend Zeit zum Lernen.

Wagner: Es ist auch nicht so, dass wir gar nicht gelernt hätten. Aber wenn man zu Hause ist und Familie hat, muss man auch anderen Verpflichtungen nachkommen. Ich weiß von vielen Schülerinnen und Schülern, dass sie sich zum Beispiel um ihre Geschwister kümmern mussten, weil die Eltern arbeiten.

Laupitz: Hinzu kommt, dass kein richtiges Lernklima zustande kommt, wenn wir uns trotz Prüfungsvorbereitung dem Familienalltag anpassen müssen. Zu Hause müssen wir uns durch viel Selbstdisziplin einen Alltag schaffen, der es ermöglicht, ausreichend zu lernen. Und in dieser ungewissen Zeit ist es ohnehin schwer abzuschätzen, wie es weitergeht und ob eine intensive Vorbereitung Sinn macht. Denn zu Beginn war ja gar nicht klar, ob die Prüfungen planmäßig stattfinden würden.

OZ: Und warum habt ihr euch für die Petition entschieden?

Laupitz: Einerseits, um auf diese Schwierigkeiten beim Lernen aufmerksam zu machen. Aber vor allem, weil wir die Situation als ungerecht empfinden. Wir müssen bei der Vergabe von Studienplätzen mit älteren und nachfolgenden Abiturjahrgängen konkurrieren, die nicht in einer solchen Situation waren oder sein werden. Das ist unser Hauptkritikpunkt.

Wagner: Außerdem ist die Petition auch eine Art Zeichen an die Politik. Es geht nicht um unsere Schule, sondern um Schülerinnen und Schüler in ganz MV. Der Grund für unser Handeln ist weniger, das Durchschnittsabitur durchzusetzen, als vielmehr zu zeigen, dass wir unsere Rechte wahrnehmen und von der Politik gehört und verstanden werden wollen.

OZ: Einer der Punkte eurer Petition beinhaltet eure Bedenken zur Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus. Ist das auch eine zusätzliche Belastung beim Lernen?

Wagner: Ja, denn bei vielen von uns hat sich ein großer mentaler Druck aufgebaut, weil die Sorge da ist, sich bei den gemeinsamen Konsultationen und Prüfungen anzustecken und das Virus mit nach Hause zu nehmen. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die haben kranke Verwandte und haben Angst, sie mit dem Virus anzustecken.

OZ: Wie ist die Resonanz auf eure Petition?

Laupitz: Gerade in den sozialen Medien müssen wir mit vielen Vorurteilen zurechtkommen. Viele werfen uns vor, die Situation ausnutzen zu wollen, nur um keine Prüfungen schreiben zu müssen. Es heißt wir seien faul und unselbstständig. Aber wir haben uns die vergangenen zwei Jahre abgemüht. Daher wäre es kein geschenktes Abitur. Wir hätten es uns verdient.

Wagner: Vonseiten der Schülerinnen und Schüler haben wir im Gegensatz dazu viel Zuspruch erhalten. Die große Mehrheit unterstützt unsere Petition. Trotzdem haben bisher gerade etwa 200 Schülerinnen und Schüler unterschrieben. Bei vielen ist aber eine Art Resignation zu spüren. Sie wollen gar nicht mehr unterschreiben, weil sie glauben, dass die Politik ohnehin nichts mehr ändern wird.

Von Flemming Goldbecher