Die Pferderennen in Bad Doberan sind für dieses Jahr abgesagt worden. Kurios: Erst vor knapp einem Monat hatte der Jubiläums-Rennverein diese angekündigt. In den vergangenen Jahren wurden die Renntage immer wieder an- und abgesagt. Das geht so nicht weiter, findet OZ-Redakteurin Anja Levien.