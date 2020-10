Pflanzaktion: Bäume für Nienhagen und Blumenzwiebeln für Rerik

Nienhagen/ Rerik

Immer grüner wird das Ostseebad Nienhagen und liegt somit im Gesundheits-und Umwelttrend. Viele junge Familien mit Kindern kamen zum zweiten Pflanzfest des Vereins für Natur- und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen (NUN). Gegründet im vergangenen Jahr, haben die Mitglieder bereits viel erreicht. Mittlerweile gibt es eine Streuobstwiese von um die 5000 Quadratmetern, auf der am Sonnabend 49 Bäume gesetzt wurden. Darunter Walnuss, Kirsch-, Apfel-und Pflaumenbäume.

Der Nienhäger Wolfgang Lange erklärte auch in diesem Jahr, wie Bäume fachgerecht in den Boden kommen. Jedem Baum wurde ein Platz zugewiesen, damit sie sich später, wenn sie ausgewachsen sind, nicht im Weg stehen.

Höhepunkt war das Bestücken des Insektenhotels

Den Höhepunkt bildete jedoch die Einweihung des Insektenhotels, das Jens Schröter baute. Er bereitete auch die Kästen vor, die nun individuell von Helfern bestückt wurden. Jede Box sieht anders aus und wird hoffentlich eine Vielzahl an Insekten anlocken, damit die Bäume auch Früchte tragen. „Zehn Helfer haben insgesamt zwölf Kisten befüllt“, ließ die Vereinschefin Brigitte Lange wissen. „Einer kommt von unserer Kita“, sagte Vereinsmitglied Martina Schröter. „Wohnen de luxe“ nannte Christel Hödl die neuen Behausungen der Insekten.

Das neue Insektenhotel im Ostseebad Nienhagen wurde während einer Baumpflanzaktion bestückt. Carla Sophie Hügelmann und Bela Lange durften die Kiste der Kita „Waldgeister“ in das Hotel heben, das Jens Schröter (rechts) baute. Quelle: Sabine Hügelland

Viele Familien mit Kindern waren dabei

„Ich machte letztes Jahr schon mit“, sagte Susanne Branstner, deren zwei Kinder wieder viel Spaß dabei hatten. Eine Herbstkirsche sollte es diesmal sein. „Kinder sind doch immer glücklich, wenn sie mit Schaufeln hantieren können, und so lernen sie auch noch etwas über die Natur“, sagte die Mutter.

„Als Familie pflanzen wir heute gemeinsam einen Baum“, ließ Anne Lange wissen, die mit Mann und ihren drei Kindern dabei war. „Auf diese Weise erfahren Kinder wie überhaupt so ein Baum entsteht und was alles dazu gehört, bis er Früchte trägt“, sagte die 34-Jährige. So wurde es zum Pflanzfest für die ganze Familie, auch Großeltern halfen mit.

Brigitte Lange verteilte am Ende Urkunden an die Pflanzer. Der NUN hatte in diesem Jahr eigentlich auch weitere Aktionen angedacht, die coronabedingt ausfallen mussten. Dafür verteilten einige der Mitglieder gemeinsam mit Kindern aus der Kita „Waldgeister“ einen Tag zuvor gesammelte Saat-Samen, die Eltern und Mitglieder bereitstellten, auf einem Blühbeet.

In Rerik kamen um die 7000 Blumenzwiebel in die Erde

Im Ostseebad Rerik setzten um die 20 Freiwillige an die 7000 Blumenzwiebeln in die Erde. Quelle: Mathias Druse

Im Ostseebad Rerik gab es ebenfalls eine Anpflanzaktion. Dort wurden fast 7000 Blumenzwiebeln in den Boden gesetzt. „Über 20 Leute aus Rerik, Blengow, Roggow und Russow waren dabei“, sagte der Kurdirektor Mathias Druse.

