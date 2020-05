Pflanzenmarkt in Bad Doberan: Erlös kommt Suppenküche zugute

Bad Doberan

Sie haben Namen wie „Idyll“, „ Wladiwostok“ und „Opalska“. Die „goldene Königin“ sollte es für Renate Reinisch sein. Dabei handelt es sich, wie bei den anderen, um eine alte Tomatensorte, die im Küchengarten für die Suppenküche Bad Doberan auf einem Pflanzenmarkt angeboten wurde. „Sie ist gelb, deshalb die Bezeichnung Gold“, sagte Fachfrau Brunhilde Weber. Sie züchtet viele alte Sorten. „Das ist das Tolle hier, man bekommt Pflanzen, die es so im Geschäft nicht gibt, die aber robust und schmackhaft sind“, sagte Kathrin Engelmann aus Sievershagen.

„Außerdem geht der Erlös ja zu Gunsten des Fördervereins, das finde ich unterstützenswert“, sagte sie. „Ich war auf der Suche nach Tomaten, die blaufaulbeständig sind, und fand sie hier. Der Pflanzenmarkt ist eine echte Schatztruhe.“

Anzeige

Garten für die Suppenküche

Viele Besucher des Marktes brachten gleich mehrere Körbe für den Transport mit. „Im April 2016 war hier nur eine Wiese. In dem Jahr begannen wir Beete anzulegen“, sagt Ruth Konarski. Zehn Freunde des Gärtners engagieren sich nun seitdem. „Am 1. September gibt es wieder einen Markt, dann mit Blumenzwiebeln, Kräutern und Pflanzen“, sagte sie schon mal vorsorglich. „Und wir suchen immer neue Mitstreiter. Sind jeden Dienstag ab 13 Uhr hier.“

Weitere OZ+ Artikel

Der Küchengarten ist ein Projekt des Fördervereins Treffpunkt Suppenküche. Einen zusätzlichen Ort der Begegnung zu schaffen und gleichzeitig die Versorgung der Suppenküche mit frischem Gemüse zu unterstützen, war das Anliegen zur Gründung. „Wir geben die Jungpflanzen gegen eine kleine Spende für den Förderverein Treffpunkt Suppenküche ab“, sagte Ruth Konarski. „Alles, was wir zu viel haben, geben wir auf solchen Märkten weg“, erläutert Brunhilde Weber. „Wir bauen nicht an, um zu verkaufen.“

Noch eine Woche zum Pflanzen

Die Reinshägerin gilt als die grüne Seele des Küchengartens und hatte an diesem Tag sehr viel zu tun, denn sie kennt die Pflanzen genau und gab viele Ratschläge. „Sie zieht viele Pflanzen bei sich im Gewächshaus vor“, sagte Ruth Konarski. Ein einziges Selleriepflänzchen nahm sich Jutta Kasper mit. „Ich brauch immer nur ein paar Blätter für die Küche.“ Stab- oder Buschtomate, Cherry- oder Fleischtomate, rote, gelbe, gestreifte oder schwarze Früchte, alle Pflanzen waren Balkon- und Garten-geeignet. Außerdem gibt es Paprika, Chili, Waldmeister, Staudensellerie, Kürbis, Kräuter und Blumen.

Es war der erste Pflanzenmarkt mit Mundschutz und Abstand halten, aber alles verlief reibungslos. „Und bitte nicht bedanken“, gab Heidi Ahrens den Gästen mit auf den Weg. „Dann gehen die Pflanzen ein, ist so ein Aberglaube.“ Am 20. Mai sollte alles im Boden sein, sagen Gärtnerinnen wie Brunhilde Weber. Ein wenig Zeit ist also noch.

Lesen Sie auch:

Von Sabine Hügelland