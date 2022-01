Rerik/Bad Doberan

Angehörige, die im Notfall aktiv die Pflege des eigenen Familienmitgliedes zu Hause übernehmen könnten, ehrenamtliche Helfer in den Einrichtungen – die Pflegeteam Ostseeland GmbH mit Sitz in Neubukow, die unter anderem eine Tagespflege im Dr.-Karl-Theodor-Maaß-Haus in Rerik betreibt, geht mit Blick auf mögliche Auswirkungen der Omikron-Welle ungewöhnliche Wege.

„Diese neue Variante stellt die Pflegeeinrichtungen vor ganz neue Probleme“, erklärt Geschäftsleiter Martin Kaiser. „Aufgrund der vom Gesundheitsministerium vorgegebenen Isolations- und Quarantänereglungen sowie der sehr hohen Ansteckungsgefahr besteht für alle Pflege-, Betreuungs- und Versorgungsdienste unsere Unternehmensfamilie die Gefahr eines massiven Personalausfalls.“

Dieser könne im schlimmsten Fall auch nicht durch einen unternehmensübergreifenden Personalaustausch kompensiert werden, so Kaiser: „Das würde bedeuten, dass die Versorgung und Pflege unserer Bewohner und Patienten durch uns nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann.“

Deshalb wolle man möglichst frühzeitig entsprechende Vorkehrungen treffen und die Angehörigen noch stärker mit ins Boot holen: „Möglicherweise gibt es ja sogar die Bereitschaft, als ehrenamtliche Mitarbeiter in unserem Pflegeteam im Warnowschlösschen in Rostock oder den ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Rerik mitzuhelfen – unsere Anfrage richtet sich auch an Freunde, Verwandte oder Nachbarn, die kurzfristig bei uns in der Pflege tätig werden möchten.“

Mit dieser Personaloffensive habe man schon im vergangenen Jahr in Rostock gute Erfahrungen gemacht, erklärt Kaiser. „Damals haben bei uns zehn Angehörige ehrenamtlich mitgeholfen.“ Um zügig eine Kontaktliste mit möglichen Mitstreitern erstellen zu können, habe das Pflegeteam jetzt ein entsprechendes Formular verschickt, das im positiven Fall ausgefüllt zurückgesendet werden kann. Und es hätten sich bereits erste potenzielle Helfer gefunden: „Wir freuen uns wieder über ein positives Feedback – man will lieber haben als brauchen.“

Offene Stellen bleiben über Monate unbesetzt

Auch, wenn es sich bei der avisierten Mithilfe nur um eine temporäre Unterstützung handelt: „Ich finde es schwierig, solche Formulare zu verschicken“, sagt Anja Schimmelpfennig, Verwaltungsleiterin beim Pflegedienst Ostsee in Bad Doberan. „Das würde für uns nicht infrage kommen.“ Denn die Angehörigen suchten ja gerade Hilfe beim Pflegedienst, weil sie diese Aufgaben im Normalfall eben nicht leisten könnten.

Unabhängig davon stünden sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Monaten und Jahren „unter Volllast“: „Corona hat diese Situation nur verstärkt.“ Viele Kolleginnen und Kollegen seien am Limit und an der Belastungsgrenze angekommen, macht die Verwaltungsleiterin deutlich: „Manchmal bleibt da nur die Kündigung.“ Ein weiteres Problem: „Offene Stellen bleiben oft über Monate unbesetzt – das sorgt auch für eine angespannte Personalsituation.“

Umstellungen im Dienstplan sollen Ausfälle kompensieren

Das kann auch Korinna Lembke vom Johanniterhaus in Bad Doberan bestätigen: „Im Fachkräftebereich sind wir seit Langem chronisch unterbesetzt und suchen hier immer Leute“, erklärt die Einrichtungsleiterin. „Mit Blick auf den Helferbereich sind wir tatsächlich noch ganz gut aufgestellt.“ Immerhin: „Wir haben aktuell keine übermäßigen Krankmeldungen“, sagt Lembke. „Zum Glück auch nicht coronabedingt.“

Auch deshalb gebe es für das Johanniterhaus und seine Bewohnerinnen und Bewohner noch keinen „Plan-B“: „Etwaige Ausfälle versuchen wir mit Umstellungen im Dienstplan oder Personalaustausch zu kompensieren – Angehörige haben wir jedenfalls noch nicht um Unterstützung gebeten.“

Das hat auch der Bad Doberaner Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt nicht vor. „Ich finde das höchst kompliziert“, sagt Geschäftsführer André Träder. „Im Einzelfall wäre bei einem guten Kontakt vielleicht mal eine Anfrage möglich – aber es gibt ja Gründe, warum Menschen nicht mehr allein in der Häuslichkeit leben können.“ Auch ihn beschäftige die angespannte Personalsituation, macht Träder deutlich: „Und die verschärft sich nochmal zum 15. März, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt – dann wird es fast schon unmöglich, unsere Patienten und Bewohner zu versorgen und die gewohnten Leistungen zu erbringen.“

Natürlich hoffe er, die aktuelle Coronawelle ohne größere Personalengpässe überstehen, stellt Martin Kaiser vom Pflegeteam Ostseeland klar. „Aber wir wollen uns eben nicht auf die Unterstützung des Landes oder der Stadt verlassen – falls es den Tag X doch geben sollte, sind wir vorbereitet.“

Von Lennart Plottke