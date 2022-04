Pflegedienstleitung in Bad Doberan kündigt wegen anhaltender Corona-Vorschriften

Bad Doberan

„So kann es einfach nicht weitergehen“, schreibt Sandra Hirsack, Leiterin des Seniorenzentrums „Am Tempelberg“ in Bad Doberan, im sozialen Netzwerk Facebook und bezieht sich damit auf die Kündigung ihrer Pflegedienstleitung. Nach acht Jahren gibt diese ihren Arbeitsplatz auf, weil sie die Corona-Maßnahmen nicht mehr mittragen könne. Sie ist nicht die Einzige im Gesundheitswesen, die diesen Schritt geht.

„Wir versuchen jeden Tag, trotz erschwerter Bedingungen, unseren Bewohnern das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Wir stellen alle unsere persönlichen Belange hinten an und unsere Bewohner in den Vordergrund. Wir sind aber am Limit und verstehen manche Maßnahmen nicht mehr“, schreibt Sandra Hirsack.

Pflegedienstleitung: Corona-Regeln sind untragbar

In ihrem Kündigungsschreiben begründet die Pflegedienstleitung, die anonym bleiben möchte, ihre Entscheidung. „Ich finde es nicht tragbar, dass Bewohner, welche sich mit Corona infiziert haben, aber nur einen kleinen Schnupfen haben oder absolut symptomfrei sind, für Tage in ein 14 Quadratmeter Zimmer isoliert werden müssen.“ Sie finde es ebenfalls untragbar, das infizierte, aber gesunde Mitarbeiter in Quarantäne geschickt würden, und es den Behörden egal sei, wie die Versorgung der Bewohner aufrechterhalten werden könne.

Sie finde es auch untragbar, „dass man Pflegekräfte zu einer Impfung zwingt, die nachweislich weder vor einer Infektion, noch vor einer Weitergabe des Virus schützt“. Am schlimmsten sei es, „dass Bewohnende, welche sich mit dem Coronavirus infiziert haben und im Sterben liegen, nicht von ihren Angehörigen begleitet werden dürfen, sondern ohne ihre Lieben sterben müssen.“

Im vergangenen Jahr hatte sich die Mehrheit der Bewohner des Seniorenheims „Am Tempelberg“ mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als zwei Drittel der 60 Mitarbeiter waren in Quarantäne. Hilfe sei laut Jolanta Armbrecht, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Bad Doberan/ Rostock-Land – der Verein ist Träger des Seniorenheims – nicht gewährt worden, auch wenn das Gesundheitsamt im Rahmen der Möglichkeiten unterstützte. Doch weil es sich um keinen Katastrophenfall gehandelt habe, konnte die Bundeswehr nicht eingesetzt werden.

Kündigung sei durch Politik verursacht

Die Kündigung der Pflegedienstleitung hat sie an Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) weitergeleitet. „Wir haben die gesamte bisherige ,Corona-Politik’, ob mit oder ohne Überzeugung und Verständnis, mitgetragen und so gut es geht versucht, alle angeordneten Maßnahmen umzusetzen“, schreibt sie. Die Begründung der Kündigung spiegele die Meinung der meisten Mitarbeiter in der Pflege wider.

Geschäftsführerin Jolanta Armbrecht: „Es ist leider nicht die erste durch die Politik verursachte Kündigung und auch nicht die letzte.“ Quelle: Cora Meyer

„Es ist leider nicht die erste durch die Politik verursachte Kündigung und auch nicht die letzte. Wunderbare Pflegekräfte mit Herz und Verstand verlassen den Beruf, die Verbleibenden sind zunehmend verzweifelt. Der Personalmangel in der Pflege ist seit Langem bekannt und wird durch die Politik, unter anderem durch die Impfpflicht, zunehmend verschärft. Wir erwarten im Interesse der Pflegebedürftigen ein dringendes Umdenken.“

Gesundheitsministerin: Impfung schützt vor schwerem Verlauf

Gesundheitsministerin Stefanie Drese hält an der Impfpflicht fest. „Auch wenn man sich mit der Omikron-Variante trotz einer Impfung anstecken kann, sind die Verläufe auch bei hochbetagten, multimorbiden Personen deutlich leichter und nur eine geringe Zahl muss in einem Krankenhaus oder sogar auf einer Intensivstation behandelt werden“, informiert Drese. Daher sei die vom Bund beschlossene Impfpflicht in den Gesundheitsbereichen ein wichtiger Baustein für einen bestmöglichen Schutz von älteren und vorerkrankten Menschen. Es sei bedauerlich, dass gute und engagierte Pflegekräfte diese Einschätzung nicht teilten.

Sie sei sich natürlich bewusst, dass seit mehr als zwei Jahren sich Mitarbeitende in den Einrichtungen der Pflege im Dauereinsatz befinden, um die Bewohnerinnen und Bewohner so gut es geht, vor schweren oftmals tödlich verlaufenden Infektionen mit dem Coronavirus zu schützen. „Dafür gebührt ihnen allen der große Dank der gesamten Gesellschaft“, so Stefanie Drese.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese: „Auch wenn man sich mit der Omikron-Variante trotz einer Impfung anstecken kann, sind die Verläufe auch bei hochbetagten, multimorbiden Personen deutlich leichter.“ Quelle: Anja Levien

Für die Unterstützung der Pflegeheime sei das System der „Helfenden Hände“ vom Sozialministerium initiiert worden. Ganz aktuell ermögliche das Land den Einsatz von Pflege-Auszubildenden als Akut-Hilfe in Pflegeheimen.

An den Corona-Regeln in den Heimen werden weiter festgehalten, da die Bewohnerinnen und Bewohner besonders geschützt werden müssten. Dazu gehöre die Testpflicht für alle Besucher sowie die Maskenpflicht. Im Moment steige durch die Omikron-Subvariante BA.2 die Zahl der Infizierten bei den älteren Menschen. Ziel sei es nach Abflachen der Omikron-Welle weitere Lockerungen auch in den Pflegeheimen zu vollziehen.

Von Anja Levien