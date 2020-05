Tessin

„Ja, wirklich?“ Christa Bauer kann es kaum glauben. Die 80-Jährige aus Rostock wohnt erst seit Februar im Pflegezentrum Tessinum und hat nun seit Wochen schon ihre Angehörigen nicht gesehen. „Ich freue mich so auf meine Tochter“, erzählt sie Schwester Dajana Müller. „Und sie können hier von der Terrasse aus mit ihr reden“, sagt die Teamleiterin im Wohnbereich I. 22 Bewohner der Einrichtung haben Zimmer im Erdgeschoss und können ihre Besucher auf der Terrasse begrüßen. „Natürlich auf Abstand und nach Anmeldung“, erklärt Heimchefin Gerda Leschinski.

Nur eine feste Kontaktperson ist besuchsberechtigt

Ab 15. Mai sind Besuche in Pflegeheimen und Wohnformen für Menschen mit Behinderungen in Mecklenburg-Vorpommern zugelassen. Sofern ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept vorliegt und die Einhaltung der erforderlichen Hygienestandards gewährleistet werden. „Besuchsberechtigt ist jedoch nur eine feste Kontaktperson, zum Beispiel aus der Kernfamilie“, hatte Sozialministerin Stefanie Drese verkündet.

Verwaltungsdirektorin Birgit Richter: „Nun müssen konkrete Besuchszeiten vereinbart werden, die Bewohner müssen ihre Kontaktperson auswählen.“ Quelle: Doris Deutsch

Die Angehörigen aller 125 Tessiner Heimbewohner wurden informiert und über Verhaltensregeln aufgeklärt, wie Verwaltungsleiterin Birgit Richter erklärt. „Nun müssen konkrete Besuchszeiten vereinbart werden“, sagt Richter, „die Heimbewohner müssen ihre Kontaktperson auswählen.“ Ab Montag, den 18. Mai, sind Besuche im Pflegezentrum Tessinum möglich. Schutzmasken sind von den Besuchern mitzubringen, Schutzkittel stellt die Einrichtung. Kurzfristig mussten etliche Vorbereitungen getroffen werden.

Im Foyer des Pflegeheimes wurde ein Besuchsraum eingerichtet. Das Unternehmen Projekt.rk aus Stäbelow hat Schutzwände installiert, damit sich Bewohner und Angehöriger ohne direkten Kontakt treffen können. „Sie können sich sehen, miteinander reden“, erklärt Heimleiterin Leschinski, die froh darüber ist, dass die alten Menschen endlich wieder ihre Familien zu Gesicht bekommen und die Belegschaft „mentale Unterstützung“ in der Betreuung erhält. Die 82 Schwestern und Pfleger, Hauswirtschafterinnen und Mitarbeiterinnen in der Beschäftigung hätten in den vergangenen Wochen extrem viel geleistet, um Abwechslung in den kontaktarmen Alltag der Bewohner zu bringen. „Wir waren viel draußen in unserer Parkanlage, haben Geburtstage der Bewohner auch ohne Familie gefeiert, uns viel Beschäftigung ausgedacht“, erzählt Gerda Leschinski.

Ab 18. Mai können Bewohner des Pflegeheims Tessinum wieder Besuch empfangen. Messebauer Steve Gildemeister vom Stäbelower Unternehmen Projekt.rk baut einen Besuchsraum im Foyer auf, Heimleiterin Gerda Leschinski (l.) und Pflegedienstleiterin Ellen Weiss begutachten das Material. Quelle: Doris Deutsch

Messebauer Steve Gildemeister hat inzwischen die Systemwände aus Plexiglas montiert. „Es ist der erste Auftrag dieser Art“, sagt Gildemeister, „aber bestimmt nicht der letzte.“ Die Firma sei im Ladenbau tätig, montiere Werbetafeln, Leuchtrahmen, Messestände. „Aber gerade im Messebau gibt es derzeit nichts zu tun, deshalb sind wir froh über diesen Auftrag“, betont der Monteur. Das Tessinum hat die Installation geleast. „Das Unternehmen baut das System wieder ab, wenn es nicht mehr benötigt wird“, erklärt Verwaltungschefin Richter, die auch ein mobiles Waschbecken im Besuchsraum aufbauen ließ. Die Covid-19-bedingten Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen werden von den Krankenkassen übernommen.

Reha-Klinik in Tessin ist in Corona-Zeit „Hilfskrankenhaus“

Zum Tessinum gehören auch betreute Wohnungen, eine ambulante Alten- und Krankenpflege und eine geriatrische Reha-Klinik, sowie ein Physio- und Ergotherapiezentrum. Gerade in der ambulanten Pflege, Therapie und Fachberatung seien seit der Corona-Pandemie deutliche Einbußen zu verzeichnen. „Beratungen sind aufgrund der Kontakteinschränkungen weggefallen, Hilfen in der Hauswirtschaft wurden vielfach abgesagt“, berichtet die Verwaltungsleiterin. Für den Pflegedienst gebe es derzeit keine Neuaufnahmen, „aus Vorsicht werden offensichtlich die Angehörigen hier stärker involviert“, meint Richter. Die Reha-Klinik mit 70 Betten sei derzeit zu etwa 75 Prozent belegt. Die anderen Betten würden freigehalten für die Versorgung nicht an Covid-19 erkrankter Patienten, falls die vier Schwerpunktkliniken des Landes im Notfall an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.

Das Tessinum zählt zu den fünf „Hilfskrankenhäusern" in MV, neben der Median Klinik Bad Sülze, der Medigreif Parkklinik Greifswald, der Reha-Klinik Malchower See und der Bethesda-Klinik in Neubrandenburg. Die Regelung gelte vorläufig bis 30. September, informiert Birgit Richter. Im Tessinum werde die Zeit auch genutzt, um nicht belegte Zimmer zu renovieren. „Da werden Techniker auch mal zum Malern eingesetzt, oder eine Schwester putzt Fenster“, sagt die Chefin, „So mussten wir keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.“

Hauseigene Küche hat Essen auf Rädern geliefert

Auch in der hauseigenen Küche wurde weitergebrutzelt. Das Restaurant blieb zwar für Bewohner, Mitarbeiter und Tessiner geschlossen, aber Essen auf Rädern wurde gut nachgefragt und ausgeliefert. Seit Mitte der Woche ist die Cafeteria wieder geöffnet. Messebauer Gildemeister hat auch hier an Kasse und Tresen einen Spuckschutz installiert, Abstandslinien sind geklebt. „Unsere Mieter im betreuten Wohnen werden wir aus Sicherheitsgründen jedoch den ganzen Mai über noch mit Essen auf Rädern versorgen“, kündigt Birgit Richter an, froh darüber, dass Schritt für Schritt wieder etwas Normalität zurückkehrt.

Ingrid Platek (81) aus Tessin: „Bestimmt kommt mein Bruder bald zu Besuch.“ Quelle: Doris Deutsch

Ingrid Platek hat Mittag gegessen und schiebt mit dem Rollator durch den Hausgarten. Seit 2018 lebt die Tessinerin im Heim. Nun freut sich die 81-Jährige auf den ersten Besuch nach langer Zeit. „Marina, Marina, Marina“, singt sie und erzählt von einer ehemaligen Kollegin mit diesem Namen. „Aber bestimmt kommt mein Bruder bald zu Besuch“, sagt sie ganz fröhlich.

Von Doris Deutsch