In mehreren Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern hat es zuletzt Corona-Ausbrüche gegeben – mit drastischen Folgen und mehreren Todesfällen. Landes-Sozialministerin (SPD) Stefanie Drese bereitet deshalb eine Impfpflicht für das Personal in den Heimen vor. Auch soll es strengere Regeln bei Symptomen und für Zusammenkünfte geben.