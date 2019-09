Von Blutegeltherapie bis Zahnpflege

Bastorf

Diego schaut ein wenig ängstlich. „Er hat Angst vor glatten Böden“, sagt Sandra Großklaus. Ein rotes Herz auf schwarzem Untergrund bildet von Pfötchenspuren umgeben das Logo für ihren „Pfötchenservice“. In ihrer Praxis gibt es unter anderem einen erhöhbaren und beleuchteten Tisch, an der Wand hängen ihre beruflichen Abschlüsse und Zertifikate. Auffällig sind die schönen Hundeleinen in verschieden Farben und Stärken auf einem Gestell. „Die mache ich selbst, aus Schiffstauen und auf Maß nach Kundenwunsch.“

Seit Januar 2019 führt sie ihren „Pfötchenservice“ in Bastorf. „Es ist das letzte Haus von Kühlungsborn kommend rechts hinter der Tankstelle. Zuvor war ich zu Hause, doch ich brauchte einfach mehr Platz.“ 2017 schloss Sandra Großklaus eine Ausbildung zur Fachkraft für Hundegesundheit und Pflege nach neunmonatiger Ausbildung ab. „Ich bin in der Lage, Hunde nicht nur zu frisieren, sondern gesundheitlich zu betrachten. Die Fellnasen erhalten bei mir eine professionelle Fellpflege inklusive Schnitt, eine Massage und gleichzeitig auch immer noch eine kleine Gesundheitskontrolle.“ So kann sie unter anderen eine Blutegeltherapie durchführen, die dazu dient, dass 49 bei degenerativen Gelenkerkrankungen, Thrombose, Sehnenscheidenentzündungen eingesetzt werden. „Auch bei älteren Hunden, weil es keine Nebenwirkungen gibt“, sagt sie.

Zahnpflege auch für den Hund

Die Ernährung sei auch für Vierbeiner sehr wichtig, macht sie klar: „Denn nicht nur außen, sondern innen muss ein Hund gesund sein. Wenn er riecht, dann liegt das meist an falscher Ernährung und daher kommen auch viele Krankheiten“, sagt die 49-Jährige. „Deshalb berate ich in Sachen Ernährung und kann hochwertiges Futter über eine Firma anbieten.“ Pflege ist allgemein wichtig. So wie auch der Mensch bedarf auch der Hund einer gründlichen täglichen Zahnreinigung. Bei leichten bis mittelschweren Problemen kann der „Pfötchenservice“ mit einer Zahnsteinentfernung per Ultraschall helfen. „Für alles andere ist der Tierarzt zuständig. Die Zahnreinigung sollte regelmäßig gemacht werden und auf die Ernährung geachtet werden.“

Sandra Großklaus arbeitet mit Kühlungsborner Tierärzten zusammen, wenn der Bedarf besteht. „Das Gespräch mit dem Tierhalter ist mir ebenfalls sehr wichtig, denn Tiere übernehmen oftmals bestimmte Verhaltensweisen ihrer Besitzer. So kann man schnell einigen Problemen auf den Grund gehen.“

Auch Gassi gehen gehört zum Service

Ursprünglich kommt Sandra Großklaus aus einem Servicebereich der Gastronomie. „Schon in meiner Kindheit liefen mir alle Hunde hinterher, ich liebe Hunde“, sagt sie. „Als ich einen Hund bekam, der dann anfing, hippelig zu werden, begann ich, mich mehr mit Hundegesundheit und -heilung zu befassen“, sagt die Wichmannsdorferin. Sie bietet auch Gassigehen an. „Die Idee mit der Betreuung kam, weil ich meinen Hund mittags ausführe und ich dachte, da kann ich noch mehr mitnehmen im kleinen Rudel. Manchmal gehe ich zweimal, weil es so viele geworden sind, aber es macht mir einfach großen Spaß. Meine Tochter hilft dann auch mit aus.“ Die Hunde holt die Fachfrau bei Rentnern und Berufstätigen auf Wunsch von zu Hause ab und bringt sie wieder zurück. „Das ist mein Service, deshalb kann ich die anderen Tätigkeiten nur nach Anmeldung machen.“ Für Hundebesitzer gibt sie noch mit auf den Weg: „Die Tiere müssen regelmäßig gebürstet werden, auch am Bauch. Krallenpflege ist ebenfalls wichtig. Das biete ich jedoch auch an.“ Es sei wichtig, selbst ruhig zu bleiben, wenn man einen Hund ausführt oder sich mit ihm beschäftigt. „Unruhe würde schnell auf ihn übergehen“, so Sandra Großklaus.

