Photovoltaikanlage in Parkentin: Anwohner ergreifen letzten Strohhalm

Parkentin

Die neue Photovoltaikanlage in Parkentin nimmt sichtbar Formen an: Zwischen der Doberaner Straße und der Bahnlinie Rostock-Bad Doberan werden dieser Tage auf gut 3,7 Hektar mehr und mehr Solarmodule aufgestellt. Landwirt Carl-Theodor Heincke und die Voss-Energie GmbH aus Rostock wollen so mit der Naturenergiepark Schummerland GmbH jährlich gut drei Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. „Grundsätzlich haben wir doch gar nichts gegen solche Bauten“, sagt Bernd Teichmann, der auf seinem Grundstück an der Doberaner Straße beste Sicht auf die Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft hat. „Gerade in der heutigen Zeit sind alternative Formen der Energiegewinnung das Thema der Stunde – aber das muss ja nicht unmittelbar vor Wohnhäusern sein.“

„Gut 250 Leute haben sich gegen das Vorhaben ausgesprochen – und zwar nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern aus dem ganzen Dorf.“ Bernd Teichmann, Anwohner in Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Dabei hätten sich die betroffenen Anwohner mit dem Ist-Zustand zumindest einigermaßen abgefunden, stellt Teichmann klar: „Wenn die jetzige Anlage aber nochmal vergrößert wird, würde sie noch viel weiter an unsere Grundstücksgrenze heranrücken – das ist dann kein Spaß mehr.“ Denn starke einschränkende Faktoren ließen sich mit Blick auf die Wohnqualität nicht wegdiskutieren: „Es gibt Sichthindernisse, möglichen Hitzestau im Sommer, Blendung sowie eine einschneidende Veränderung des Landschaftsbildes.“

Damit dieses Szenario zumindest theoretisch Wirklichkeit werden könnte, muss die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin zunächst den Flächennutzungsplan anpassen. In den vergangenen Wochen lag ein Entwurf dieses Plans im Amt Bad Doberan-Land öffentlich aus. Bürger und Träger öffentlicher Belange haben hier die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen abzugeben. „Und das haben wir auch gemacht“, betont Teichmann. „Wir haben in unserer Einlassung unter anderem dargestellt, wie lange wir schon vergeblich versuchen, eine mögliche Erweiterung der Photovoltaikanlage zu verhindern – und wie wenig wir aus unserer Sicht in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden.“

Sämtliche Stellungnahmen würden der Gemeinde vorliegen, sagt Bürgermeister Tobias Priem (parteilos): „Damit wird sich in den kommenden Tagen der Bauausschuss beschäftigen und das Für und Wider für alle relevanten Flächen abwägen.“ Stand jetzt stehe das Thema auch auf der Tagesordnung für die Gemeindevertretersitzung am 2. Mai, so Priem: „Da müssen wir dann gucken, wie wir mit diesen Punkten umgehen.“

Gut 250 Unterschriften gegen Erweiterung der Anlage

Um ihren Sorgen Nachdruck zu verleihen, hatten die Bewohner der Ortsteile Bollbrücke und Schummerland unter anderem auch einen Brief an Landrat Sebastian Constien (SPD) geschrieben – inklusive einer Unterschriftenliste mit Betroffenen, die sich gegen eine Erweiterung der Photovoltaikanlage aussprechen. „Eine weitere Liste haben wir der Einlassung jetzt wieder beigefügt“, erklärt Bernd Teichmann. „Gut 250 Leute haben sich gegen das Vorhaben ausgesprochen – und zwar nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern aus dem ganzen Dorf.“

Geringe Abstände: Die neuen Solarmodule befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung an der Doberaner Straße. Quelle: Lennart Plottke

Dabei hatte Carl-Theodor Heincke bereits im vergangenen Oktober klargestellt, dass ein zweiter Bereich erst einmal nur als „Perspektivfläche“ in den Flächennutzungsplan eingebracht worden sei: „Es gibt weder einen Bauantrag noch eine Baugenehmigung – aber aus ökologischer Sicht ist das eine sinnvolle Fläche, um Öko-Strom zu produzieren.“

Keine landwirtschaftliche Nutzung mehr möglich

Denn landwirtschaftlich beackern könne er das gemeindeeigene Grundstück ohnehin nicht mehr, erklärte Heincke: „Es gibt ein Abstandsgebot zum Gewässer, hier ist keine Düngung mehr möglich, kein Pflanzenschutz, dazu hat das Gelände Hanglage – eine anderweitige Nutzung wird es hier künftig nicht mehr geben.“

Immerhin hatte Heincke damals ein überraschendes Versprechen abgegeben: „Wenn es mit den Anwohnern keinen Konsens zu einer Erweiterung der Anlage gibt, passiert hier auch nichts – ich möchte hier oben wirklich keinen Bürgerkrieg.“

Dennoch: „Meinungen können sich auch ändern“, meinte Heincke. „Vielleicht wollen die Anwohner ja in ein paar Jahren doch von günstigem Strom vor ihrer Haustür profitieren.“ Eine Hoffnung, die Bernd Teichmann gleich wieder zerstreut: „Die Anrainer der Anlage im Außenbereich der Gemeinde haben auch künftig nicht den Wunsch einer Erweiterung – sie sind grundsätzlich dagegen.“

Von Lennart Plottke