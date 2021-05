Photovoltaikanlage vorm Gartenzaun: Parkentiner sind besorgt

Parkentin

Weit bis zum Horizont erstrecken sich Felder und Wälder, in der Ferne grasen drei Pferde, der Zug saust auf der Strecke Rostock–Bad Doberan wie eine Modelleisenbahn vorbei – ein Postkartenmotiv, das es so für Marianne und Bernd Teichmann in Parkentin vielleicht bald nicht mehr geben könnte. „Wir befürchten, dass wir direkt vor unsere Nase eine große Photovoltaikanlage gesetzt bekommen“, sagt Bernd Teichmann. „Nur ein paar Schritte vor unserem Grundstück könnte die Anlage bis zu drei Meter hoch gebaut werden – das wirkt doch wie eine riesige Mauer.“

„Ein Bebauungsplan für eine Erweiterung der bereits genehmigten Photovoltaikanlage ist noch nicht mal beantragt – wir stehen noch ganz am Anfang.“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Dazu würden sich die Solarplatten im Sommer auf bis zu 60 Grad erhitzen, meint Marianne Teichmann: „Dann sitzen wir hier im Garten auf einer Bratpfanne.“ Ganz abgesehen von den zu erwartenden Windgeräuschen. „Von diesem möglichen Projekt haben wir erst aus der Zeitung erfahren“, kritisiert Bernd Teichmann. „Insgesamt wären drei Grundstückseigentümer betroffen – warum hat der Bürgermeister nicht im Vorfeld mit uns gesprochen?“

Bürgermeister: Verfahren noch ganz am Anfang

Weil man mit Blick auf das Verfahren noch ganz am Anfang stehe, erklärt Parkentins Bürgermeister Tobias Priem (parteilos): „Ein entsprechender Bebauungsplan für eine Erweiterung der bereits genehmigten Photovoltaikanlage ist noch nicht mal beantragt – und bei unserem Flächennutzungsplan sind wir gerade erst in der frühzeitigen Beteiligung.“

Hintergrund: Die Gemeindevertretung hatte vor einigen Monaten den Bebauungsplan 11 auf den Weg gebracht. Danach wollen Landwirt Carl-Theodor Heincke und die Voss-Energie GmbH aus Rostock mit der neu gegründeten Naturenergiepark Schummerland GmbH zwischen der Doberaner Straße und der Bahnlinie Rostock–Bad Doberan eine gut 3,7 Hektar große Photovoltaikanlage bauen. Investitionsvolumen: rund 2,2 Millionen Euro. Die Macher rechnen aktuell mit einer jährlichen Stromproduktion von gut drei Millionen Kilowattstunden. „Wir hoffen, dass wir im Sommer mit dem Bau der Anlage beginnen können“, sagt Carl-Theodor Heincke. „Ob’s tatsächlich was wird, müssen wir abwarten.“

Der Knackpunkt: Diese Anlage könnte noch einmal deutlich erweitert werden. „Wir fassen ja jetzt unseren Flächennutzungsplan noch mal grundlegend an“, erklärt Tobias Priem. „Bei einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hat sich herausgestellt, dass auf dem Gelände eine noch größere Anlage grundsätzlich denkbar ist.“

Vergrößerung um gut elf Hektar möglich

Möglich macht diese Gedankenspiele eine Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Demnach darf künftig im Bereich von 200 Metern statt wie bisher 110 Metern beiderseits von Autobahnen und Schienen Solarenergie genutzt und dafür eine Vergütung nach dem EEG in Anspruch genommen werden.

„Betroffene Anwohner können ein Wörtchen mitsprechen – und wenn die sagen, das wollen wir nicht, muss man sich im Zweifel Alternativen überlegen.“ Carl-Theodor Heincke, Landwirt und Gemeindevertreter Quelle: Wilma Welzel

Nach den Vorstellungen der Voss-Energy GmbH könnte sich die Photovoltaikanlage deshalb noch einmal um gut elf Hektar vergrößern. Die Fläche wäre für einen solchen Bau prädestiniert, meint Tobias Priem: „Wir haben hier eine südliche Hanglage, der Bereich ist schwer zugänglich und deshalb auch schlecht zu bewirtschaften – deshalb stehe ich einer möglichen Erweiterung grundsätzlich positiv gegenüber.“

Argumente, mit denen Bernd Teichmann nicht viel anfangen kann: „So abschüssig ist das Gelände hier auch nicht“, sagt der Anwohner. „Und warum nimmt man wertvolles Ackerland weg – der Bodenwert ist eigentlich gar nicht schlecht.“ Er habe nichts gegen Photovoltaikanlagen, stellt der 74-Jährige klar: „Aber warum nutzt man dafür nicht die alte Mülldeponie, wie das gerade die Gemeinde Retschow macht – Industriebrachen sind doch für eine landwirtschaftliche Nutzung gar nicht mehr geeignet.“

Entscheidung könnte sich noch Jahre hinziehen

Dass es noch keine konkreten Erweiterungspläne gebe, könne er auch nicht ganz glauben, sagt Teichmann: „Das Feld direkt vor unserem Grundstück wurde aus meiner Sicht schon abgesteckt – da kann man genau erkennen, wo die Anlage später gebaut werden soll.“ Stimmt nicht, entgegnet Carl-Theodor Heincke, der die Fläche bewirtschaftet: „Ich habe hier in diesem Jahr noch gar nicht gemäht und auch nichts abgesteckt. Es handelt sich nur um verschiedene Saatgutsorten und als die eine alle war, haben wir eben mit der nächsten angefangen.“

Im Übrigen gebe es für eine mögliche Erweiterung noch längst keine Planungsreife, stellt auch Heincke klar: „Im nächsten und auch übernächsten Jahr wird hier garantiert nichts passieren.“ In der Folge müsste unter anderem auch der Landkreis über das geänderte Vorhaben befinden. Letztlich könnten die unmittelbar betroffenen Anwohner ebenfalls ein Wörtchen mitsprechen, so Heincke: „Und wenn die sagen, das wollen wir nicht, muss man sich im Zweifel Alternativen überlegen.“

Von Lennart Plottke