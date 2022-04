Kühlungsborn

Vom 27. bis zum 30. April wartet das Ostseebad Kühlungsborn mit seinen 12. Piano-Tagen auf. Ort des Geschehens ist die Kunsthalle in der Ostseeallee 48.

Den Anfang macht am Mittwoch, 27. April, ab 20 Uhr Tuomas A. Turunen. Der finnische Pianist ist durch seine spielbestimmende Rolle im derzeit zu Europas erfolgreichsten Piano-Trios zählenden Emil-Brandqvist-Trio in den Fokus vieler Jazzliebhaber gerückt. Neben eigenständigen Versionen von finnischen und schwedischen Volksliedern sind es überwiegend eigene Kompositionen, die Turunen präsentiert. Mit dem Stück „Savotta“ bietet er eine interessante Variante eines bereits mit dem Emil-Brandqvist-Trio eingespielten Stückes an.

Musiker aus Ahrenshoop zu Gast

Am Donnerstag, den 28. April, sind die Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach ab 20 Uhr zu Gast. Für ihre neuste CD „Auf Zeit gespielt“ haben die Musiker aus Ahrenshoop eine wunderbare Entdeckung gemacht: Mitten im zweiten Lockdown, als die Stimmung des Duos ziemlich am Boden war, stieß Ulrike Mai auf die Klavierkomposition „So lach doch mal“ des Philosophen Friedrich Nietzsche. Gemeinsam mit einer zweiten Komposition von ihm erklingen Werke und Improvisationen von Bach, Ernest Bloch und Lutz Gerlach, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbinden, geeint durch die Sehnsucht nach dem Meer.

Am Freitag, 29. April, sind Anna und Ines Walachowski ab 20 Uhr zu erleben. Die Diskographie des vielseitigen Klavier-Duos umfasst mittlerweile neun CDs. Die Bandbreite der Aufnahmen reicht von Mozart, Chopin, Brahms, Tschaikowski über Doppelkonzerte von Mendelssohn und Poulenc bis zu den Werken von Rachmaninov, Ravel und Gershwin.

Anna und Ines Walachowski. Quelle: promo Rambazamba

Zwischen Klassik und Filmmusik

Am Sonnabend, 30. April, tritt schließlich ab 20 Uhr Martin Tingvall auf. Der Hamburger bewegt sich in Genres wie Filmmusik, Klassik, Jazz oder Pop gleichermaßen. Längst hat er gängige Genregrenzen hinter sich gelassen und seine ganz eigene Klangwelt aus unterschiedlichen Inspirationsquellen geschaffen. Tingvall stellt in Kühlungsborn sein viertes Solo-Album „When Light Returns“ vor.

Karten für alle Konzerte (jeweils 20 Euro) gibt es in der Kunsthalle oder telefonisch unter 038 293 / 75 40.

Von Detlef Lübcke