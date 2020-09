Alt Karin

230 Kilometer in zehn Tagen – von Wismar nach Rostock und „unten“ wieder zurück. Das war Plan B der Psychologie-Studenten Miriam Wilms aus Aachen und Jonas Peters (21) aus Düsseldorf sowie von Physik-Studentin Lisa Schlücking aus Dortmund und Ruhrnachrichten-Volontär Leon Elspaß. Ihr Plan A sollte die vier eigentlich die 265 Kilometer Küstenstraße von Bilbao nach Gijon, am Golf von Biskaya, entlangführen, aber Corona hat auch dieses Vorhaben gekippt.

„Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“

„Die Nordspanienroute haben wir also verschoben und uns gedacht, wie wollen dort entlangpilgern, wo wir in Deutschland noch nicht waren. Und es war eine glückliche Fügung, dass wir uns diesen Weg ausgesucht haben, weil er relativ nah an der Ostsee verläuft. Denn am Ende wollen wir da noch mal rein“, erklärt Jonas Peters den Kurs der jungen Leute aus Nordrhein-Westfalen auf einem Abschnitt des Jakobswegs. „Wir können auch nur empfehlen, die Route andersherum zu laufen, denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“, wirft der Psychologe in spe belustigt ein. Ein älterer Herr auf ihrem Weg von Wismar via Neuburg nach Alt Karin hätte ihnen diesen Spruch mitgegeben.

„ Wismar ist eine sehr schöne Stadt, auch das Hafengelände, es gab eine gute Fischsuppe“, lobt Miriam Wilms und gibt auch der Alt Kariner Pilgerunterkunft gute Noten. Das Quartett scheint sich zudem einig zu sein, dass die Leute, denen es bislang in Mecklenburg begegnet ist, „immer sehr herzlich“ waren und hebt hervor, dass manche sogar zum Plaudern an der Strecke innehielten. Es wurde ihnen Saft, Bier und Wein geschenkt, auch die anderen Unterkünfte seien bislang gut gewesen. Da meldet sich ein Smartphone der Truppe, dass es noch kein GPS-Signal empfangen habe und somit die Navigation noch nicht betriebsbereit sei. Aber die vier machen sich trotzdem auf den siebzehn Kilometer langen Weg zum Münster nach Bad Doberan auf.

Pilgern macht den Kopf frei

Der Einbruch bei den Pilgerzahlen durch den Ausbruch der Corona-Pandemie sei vorbei, stellt Neubukows Pastorin Margret Pörksen auf OZ-Anfrage fest: „Es gibt wieder einen stetigen Strom. Wir öffnen unseren Unterkunftsraum im Gemeindehaus für die Pilger aus hygienischen Gründen jeden zweiten Tag. Man muss sich nur nach Möglichkeit vorher anmelden und kann dann für ein geringes Entgelt auch Bad und Küche im Pfarrhaus nutzen.“ Es gebe auch hin und wieder Pilger, die mit dem Fahrrad kommen. Gründe zum Pilgern gebe es viele: „Unreligiöse sehen darin eine schöne und günstige Art, Urlaub zu machen, aber man entschleunigt dabei auch gewaltig und man setzt den Körper dabei ein, den man sonst vielleicht gar nicht so braucht“, sagt Margret Pörksen und betont: „Man kommt bei sich an – kriegt einfach den Kopf frei, weil man seine Gedanken auf das richtet, wo die Füße gerade längs gehen.“

Von Thomas Hoppe