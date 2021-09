Rostock

Die Pilzsaison hat begonnen, aber aufgepasst: Trügerische Doppelgänger sind immer wieder für Vergiftungen verantwortlich. Seit 2015 gab es 251 Fälle, von denen 70 im Krankenhaus überwacht oder behandelt werden mussten. Ein Fall endete tödlich.

Was tun bei einer Vergiftung?

Giftige Pilze sollte man unbedingt meiden, doch das klappt nicht immer: „Vor allem Kinder stecken sich ja gerne mal etwas in den Mund“, sagt Dagmar Prasa, Leiterin der Giftnotrufzentrale. Pilzvergiftungen kündigen sich fast immer mit Magenschmerzen an, doch Leber- und Nierenschäden oder Halluzinationen, die bis zum Koma führen, können weitere Folge sein. Auch den Tod kann ein Biss in den falschen Pilz nach sich ziehen. „In MV ist in den letzten fünf Jahren eine Person an einer Pilzvergiftung gestorben. Hat man den Verdacht einer Vergiftung, ist der erste Schritt, die Giftnotrufzentrale anzurufen. Von hieraus können wir die Betroffenen mit dem zuständigen Pilzsachberater verbinden“, heißt es weiter. Die Berater können die Pilze bestimmen und entscheiden, ob der Patient ins Krankenhaus muss oder nicht. „Wenn der Vergiftete aber bewusstlos ist, sollte sofort der Krankenwagen gerufen werden.“ Wichtig ist nur, dass Reste des Pilzes oder auch Erbrochenes aufgehoben werden. Das kann den Beratern dabei helfen, dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen.

Verwechslungsgefahr

Pilze, die am häufigsten verwechselt werden, sind der essbare Champignon und der giftige Grüne Knollenblätterpilz. Unterscheiden kann man die beiden Pilze eigentlich gut: Der Champignon hat einen weißen Hut und Lamellen, die rosa bis schokoladenbraun gefärbt sind, wohingegen der Grüne Knollenblätterpilz einen olivgrünen Hut und weiße Lamellen an der Unterseite hat. „Außerdem steckt der knollige Stiel in einer sackartigen Hauttasche, was bei dem Champignon nicht der Fall ist“, klärt Pilzexpertin Veronika Weisheit auf.

Das gibt es zu beachten

Allgemeine Tipps und Tricks zum Unterscheiden der genießbaren und der giftigen Pilze gibt es nicht. „Das oberste Prinzip ist: genau hinschauen!“, mahnt Veronika Weisheit. Ist man sich unsicher, ob ein gefundener Pilz zum Verzehr geeignet ist, sollte man ihn mit den Abbildungen und Beschreibungen in einem Bestimmungsbuch vergleichen. Stimmt ein Merkmal nicht überein, heißt es: Finger weg vom Fundstück.

Pilze, die einem bekannt sind, dürfen abgeschnitten werden. Doch um unbekannte Pilze gut bestimmen zu können, ist es wichtig, sie im Ganzen aus dem Boden zu heben, damit alle wichtigen Bestimmungsmerkmale erhalten bleiben, erklärt die Expertin. Wer sich dennoch unsicher ist, kann sich an die Pilzberatung im Botanischen Garten Rostock wenden. Bis Anfang November stehen hier jedes Wochenende Berater bereit, um die Pilze der Sammler zu begutachten.

Pilzberatung im Botanischen Garten Rostock Im Freigelände des Botanischen Gartens in Rostock gibt es bis Ende Oktober eine kostenlose Pilzberatung. An diesen Tagen sind die Berater anzutreffen: 11.09. und 12.09. von 14 bis 18 Uhr 18.09. und 19.09. von 14 bis 18 Uhr 24.09. von 7.30 bis 18 Uhr 25.09. und 26.09. von 10 bis 18 Uhr 02.10. und 03.10. von 14 bis 18 Uhr 09.10. und 10.10. von 14 bis 18 Uhr 16.10. und 17.10. von 14 bis 17 Uhr 23.10. und 24.10 von 14 bis 17 Uhr 30.10. und 31.10. von 14 bis 17 Uhr

Generell sollten unbekannte Pilze immer separat mitgenommen werden. „Beim Sammeln eignet sich ein luftiger Korb am besten“, so Veronika Weisheit. Auch ein Eimer sei in Ordnung, aber Beutel oder Tüten dürfen es nicht sein, da die Pilze sonst anfangen zu schwitzen und verderben.

Für die Pilzliebhaberin ist es wichtig, dass Sammler nur so viel mitnehmen, wie sie auch verbrauchen können, denn lange halten sich Pilze nicht. „Am besten packt man die Pilze zu Hause in den Kühlschrank oder stellt sie in eine dunkle Ecke. Sie sollten nur nicht unmittelbar in der Sonne stehen“, erklärt die Expertin. Auch sollten die Pilze sofort gewaschen werden: „Sonst breiten sich Würmer aus.“

Da die meisten Pilze im rohen Zustand giftig sind, müssen sie in der Regel mindestens zehn Minuten bei 60 Grad geschmort werden. „Gekocht werden sollten Pilze nicht. Das wird nur Matsch“, sagt Veronika Weisheit. In MV werden Pilze am liebsten mit Speck gegessen, aber sie selbst bevorzugt die Zubereitung mit Kümmel.

Wann und wo wachsen Pilze

Dank des Wetters ist die Pilzsaison in diesem Jahr gut angelaufen. Feuchtigkeit und Wärme brauchen die Pilze im Herbst, um aus dem Boden zu sprießen. Aber eigentlich wachsen sie das ganze Jahr über. Selbst im Winter gibt es essbare Pilze wie der Austernseitling, der an abgebrochenen Bäumen wächst. Zu finden sind Pilze überall da, wo Wald ist. „Und davon gibt es hier in MV ja genug“, sagt die Expertin. Ideale Sammelgebiete sind die Rostocker Heide, der Gespensterwald, der Kellerswald oder Hütter Wohld.

Auch Pilzberater Reinhold Krakow aus Wismar kann fleißigen Sammlern ein paar Hinweise mit auf den Weg geben: Wer auf der Suche nach Steinpilzen ist, wird unter Eichen, Fichten, Kiefern oder Buchen fündig. Maronen wachsen am besten in der Nähe von Kiefern oder Fichten und die Herbsttrompete ist in Eichenwäldern zu finden. Auch auf Wiesen können Pilze gut wachsen. So sind Ellerlinge und Saftlinge auf Trockenrasen zu finden.

Die Nummer für den Notfall Die Giftnotrufzentrale kann die Betroffenen bei Verdacht einer Pilzvergiftung mit den zuständigen Pilzsachberatern verbinden: 0361 730 730. Bei Unsicherheiten in der Pilzbestimmung sind die Kontaktdaten der ehrenamtlichen Pilzexperten auf der Internetseite des Lagus (Bereich Umweltmedizin) zu finden.

Entdeckerpfad in der Rostocker Heide

Nadine Lübbe hat den guten Start schon ausgenutzt: Zusammen mit ihrem Mann war sie in der Rostocker Heide unterwegs. „Da wir in Rövershagen wohnen, kommen wir da gut mit dem Fahrrad hin“, sagt die 46-Jährige. Die beiden haben hier Steinpilze und Maronen gesammelt. Empfehlen könne sie die Rostocker Heide auf jeden Fall: „Es gibt hier auch einen Entdeckerpfad, den man gut mit Kindern abwandern kann.“

Landespilzausstellung

Pilzsammler wie Nadine Lübbe können am 25. und 26. September ihre Funde von 10 bis 18 Uhr bei der Landespilzausstellung zeigen. Eigene Pilze können am Freitag oder während der Ausstellung im Botanischen Garten abgegeben werden. Auch hier gibt es die Möglichkeit, die Funde von Experten inspizieren zu lassen und Auskunft darüber zu erhalten, ob die Pilze essbar, ungenießbar oder giftig sind.

Experten im Ehrenamt

Die Pilzberatung ist eine ehrenamtliche Sache. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es derzeit 41 ehrenamtliche Pilzberater, heißt es vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). „Hauptaufgabe ist die Pilzberatung am Korb der Ratsuchenden. Organisiert und angeboten werden außerdem Ausstellungen und Pilzwanderungen. Treten Pilzvergiftungen auf, helfen die Pilzberater bei der Aufklärung.“ Kontaktdaten der Ansprechpartner sind auf der Internetseite des Lagus zu finden.

Von Kira Schmidt