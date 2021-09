Pläne gescheitert: Investor zieht sich aus Nienhagen zurück

Nienhagen

Sein Vorhaben, Mitarbeiterwohnungen im Ostseebad Nienhagen zu bauen, hat André Tessenow aufgegeben. Der Geschäftsführer der Tessenow-Unternehmensgruppe, der 2014 den Ferienpark „Seepferdchen“ erworben hatte, plant das Projekt seit vier Jahren. Mit der Gemeindevertretung kam er nicht auf einen Nenner. Er verlässt jetzt mit seinem Firmensitz, zu dem sieben Firmen zählen, die sich mit dem Verwalten und Bauen von Immobilien befassen, das Ostseebad.

„Nach meinem Gefühl war es von Anfang an so, dass mir eine unheimliche Skepsis und ein Misstrauen entgegengebracht wurde und wird“, sagt André Tessenow. „Ich kann das nicht nachvollziehen.“ Um den touristischen Betrieb des Ferienparks langfristig zu sichern, wollte er Wohnungen für Mitarbeiter auf dem Gelände des Ferienparks bauen. „Der Wohnraum ist der wichtigste Schlüssel, um Personal zu finden und zu binden.“

18 Wohnungen hatte er am Ende geplant, wollte sie an seine Mitarbeiter, aber auch an die anderer Unternehmen vermieten. In der Gemeindevertretung stieß er auf Gegenwind. „Mir wurde immer wieder entgegengebracht, dass ich noch andere Flächen habe und auf diesen bauen könnte. Aber diese Flächen sind nicht hier im Ort.“ Eine Wohnung am Arbeitsort sei wichtig, da die Arbeitszeiten sich zum Teil über den Tag verteilten, jemand zum Beispiel morgens und dann am Abend eingesetzt werden kann.

Zugeständnisse in Richtung Gemeindevertretung

Immer wieder sei auch die Befürchtung laut geworden, er werde aus den Mitarbeiterwohnungen Ferienwohnungen machen. Dabei wäre er bereit gewesen, schriftlich festzuhalten, dass er die Wohnungen nicht in Ferienunterkünfte umwandle. Sogar eine Strafzahlung von 100 000 Euro stand im Raum, die grundbuchrechtlich festgehalten werden sollte, sollte er es doch tun.

Im August 2020 stimmten die Gemeindevertreter dann auch der Änderung des aktuellen Bebauungsplanes zu, nachdem Tessenow seine Pläne den Wünschen der Volksvertreter angepasst hatte. Bedingung war ein städtebaulicher Vertrag. An diesem scheiterte das Vorhaben dann am Ende.

„Der Vertrag hat eine Vermietung an Externe so gut wie ausgeschlossen. Dadurch ist für mich die Finanzierung nicht gesichert. Ich hätte nicht an Leute vermieten dürfen, die nicht in Nienhagen arbeiten.“ Die Einschränkung ist ihm zu unsicher. Ein Umkreis von 30 Kilometern mit Warnemünde und Kühlungsborn wäre er als Kompromiss eingegangen.

Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen: „Am Ende ist alles zerredet worden. Ich kann verstehen, dass er die Reißleine gezogen hat.“ Quelle: Sabine Hügelland

Die Einschränkung bei der Vermietung bestätigt Bürgermeister Uwe Kahl. Dass die Mitarbeiter aus oder dem Umkreis von Nienhagen kommen, wäre in Ordnung gewesen, aber nicht aus Kühlungsborn. „Wenn ich in Kühlungsborn arbeite, dann wohne ich nicht in Nienhagen“, sagt er. Am Ende sei alles zerredet worden, so der Bürgermeister. „Ich kann verstehen, dass er die Reißleine gezogen hat.“

„Ich finde es schade, dass es nach sieben Jahre nicht möglich war, einen Weg zu finden, den Standort gemeinsam zu entwickeln und zu sichern. Das stimmt mich traurig“, sagt André Tessenow.

Firmenzentrale in Stäbelow

In der Gemeinde Stäbelow baut er jetzt eine neue Firmenzentrale. Die neun Mitarbeiter kommen mit. Das Ostseebad Nienhagen verlässt er nicht mit Freude. „Es ist ein Ort, in dem es sich gut Leben lässt“, sagt er. „Aber hier gibt es kein Potenzial, sich zu entwickeln“, sagt er zu seiner Erfahrung. So gebe es beispielsweise kein Verkehrsleitsystem, das die Parkplätze im Ort, darunter den großen am Ferienpark, ausweise. „Ich stelle seit 2016 Anträge und habe bis heute nichts genehmigt bekommen, dass die Leute den Parkplatz auch finden.“ Darauf erwidert Bürgermeister Kahl, das so etwas Zeit brauche.

André Tessenow bleibt Grundstücksbesitzer vom Ferienpark „Seepferdchen“ im Ostseebad Nienhagen. Die Häuser seien privatisiert worden. Den Betrieb des Ferienparks habe er vergangenes Jahr an eine Firma übergeben. Der Ferienpark sei gut aufgestellt. Zuletzt sei in den Breitbandausbau investiert worden. Auch was die E-Mobilität betreffe, mache er sich keine Sorgen. An jedem Haus könnte eine Ladesäule installiert werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch was ist der Plan der Gemeinde mit Blick auf die touristische Entwicklung, fragt sich der 46-Jährige. Er ist der Meinung: „Für die Entwicklung des Standorts hat die Gemeinde Hausaufgaben zu machen, um sich von Wettbewerbern abzuheben.“

Friedemann Kunz plante Strandversorgung

André Tessenow ist nicht der erste Investor, der im Ostseebad Nienhagen ein Vorhaben nicht realisieren kann. Auch Scanhaus-Marlow-Chef Friedemann Kunz wollte hier investieren. Er hatte der Gemeinde Pläne für eine Strandversorgung vorgelegt. 2014 zog er sich vom Projekt zurück. Das lag jedoch nicht daran, das kein Kompromiss mit der Gemeindevertretung gefunden wurde. „Die Gemeinde Nienhagen hat alles gegeben, um die Pläne zu ermöglichen“, erzählt Friedemann Kunz. Um zu bauen, hätte er ein Grundstück der Strandgenossenschaft benötigt. Doch zum Verkauf kam es nicht.

An einer Strandversorgung hielten die Gemeindevertreter fest. Jetzt soll sie Imbiss, Kiosk, öffentliche Toiletten und ein Büro beinhalten. Der Baustart ist laut Bürgermeister Uwe Kahl für Anfang Oktober dieses Jahres avisiert.

Von Anja Levien