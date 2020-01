Planungen für Baumwipfelpfad in Bad Doberan laufen

Bad Doberan

Die Planungen für einen Baumwipfelpfad in Bad Doberan schreiten hinter den Kulissen voran. Damit dieser an der Rennbahn gebaut werden kann, muss vorher ein Bebauungsplan (B-Plan) erstellt werden. Dieser legt fest, was erlaubt ist und was nicht.

43 Meter hoch soll der Turm des Baumwipfelpfades im Wald an der Rennbahn werden. Damit die Besucher dorthin gelangen, wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Rennbahn ein Empfangsgebäude gebaut, von dem aus eine Brücke über das Molli-Gleis und die Landesstraße zum Pfad führt. So das Vorhaben.

Die Brücke müsse mindestens sechs Meter über dem Molli-Gleis und 4,80 Meter über der Straße sein, erläutert Bauamtsleiter Norbert Sass. Mit dem Straßenverkehrsamt Stralsund, der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH und dem Forstamt seien Gespräche bereits geführt worden, denn für das Projekt müsse Straßenrecht, Bahnrecht und Waldrecht beachtet werden.

Forstamt, Molli GmbH und Co. werden beteiligt

Die Vorbereitungen für den B-Plan, dessen Aufstellung die Stadtvertreter zugestimmt hatten, seien fast abgeschlossen. „Mitte Februar wollen wir die Träger öffentlicher Belange beteiligen“, sagt Norbert Sass. Heißt Forstamt und Co. geben Stellungnahmen zum Projekt ab. „Ziel ist es, dass wir am Ende der Sommerzeit einen Satzungs- und Abwägungsbeschluss haben, der dann noch mal öffentlich gemacht wird.“ In diesem sind die Stellungnahmen dann eingearbeitet und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen worden. Danach folgt der Satzungsbeschluss. Beides bedarf der Zustimmung der Stadtvertretung.

Für den Baumwipfelpfad gibt es mit der Erlebnis Akademie AG auch einen Investor. Dieser wolle versuchen, die Baugenehmigung noch in diesem Jahr zu bekommen. Das Projekt soll laut Norbert Sass in einer Bürgerversammlung auch noch vorgestellt werden.

Voraussetzungen für Bebauung der Rennbahn geschaffen

Mit dem B-Plan werden auch die Voraussetzungen für eine Bebauung der Rennbahn geschaffen. Immer wieder wird kritisiert, dass hier Infrastruktur fehle. So sollen Flächen bestimmt werden, auf die eine Bebauung beispielsweise mit Toiletten möglich ist. „Es gibt auch Bereiche, die nicht bebaut werden dürfen“, so Sass.

Was genau auf der Rennbahn entstehen soll, stehe noch nicht fest. Der Rennverein Bad Doberan hat die Rennbahn von der Stadt gepachtet und mit Antenne MV einen Unterpachtvertrag abgeschlossen. Künftig sollen hier Veranstaltungen stattfinden.

Für das Gelände soll auch ein Schallschutzgutachten erstellt werden, denn Bad Doberan ist gewachsen und mit dem neuen Wohngebiet „Ostseewohnpark“ mit der Wohnbebauung näher an die Rennbahn herangerückt. „Der Schallschutz wird im B-Plan mit behandelt“, so Norbert Sass.

