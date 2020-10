Rethwisch

Wie kann die immer akuter werdende Platznot an der Conventer Schule in Rethwisch längerfristig gelöst werden? An der Amtsschule lernen aktuell 486 Schüler – neuer Rekord. 23 Klassen können derzeit lediglich auf 21 Räume zurückgreifen – aus diesem Grund wird auch der benachbarte Hort für Unterrichtsstunden genutzt.

„Wir könnten beispielsweise den erst kürzlich neu gebauten Hort aufstocken“, sagte jetzt Anke Symanzik auf der jüngsten Sitzung des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land. „Allerdings gebe es möglicherweise Probleme mit dem Brandschutz – und wir würden aufgrund der dann geänderten Nutzung Gefahr laufen, Fördermittel für den Hort-Neubau zu verlieren.“

„Wir könnten vielleicht in Admannshagen-Bargeshagen selbst einen Hort für die Kinder aus der Gemeinde bauen.“ Anke Symanzik, Vorsitzende Schulausschuss Quelle: Sabine Hügelland

Um „den Gedankenaustausch anzuregen“, präsentierte die Ausschussvorsitzende dann auch gleich weitere Ideen. „Um etwas mehr Platz zu schaffen, könnte man die Gebäude zwei und drei auf dem Schulcampus miteinander verbinden“, sagte Symanzik. „Oder wir könnten prüfen, ob man auf die Cafeteria ein zweites Geschoss draufsetzen kann.“

Containerlösung denkbar

Auch eine dauerhafte Containerlösung sei durchaus denkbar, meinte Symanzik: „Da gibt es schon Lösungen, die nicht wirklich nach Container aussehen.“ Ein wichtiger Faktor: der Preis. „Bei einem festen Neubau kostet der Quadratmeter etwa 2500 Euro“, rechnete Anke Symanzik vor. „Wenn wir von vier benötigten Klassenzimmern inklusive Flur und Toiletten ausgehen, kommen wir bei einer Gesamtgröße von rund 300 Quadratmetern auf eine Bausumme von 750 000 Euro – Preiserhöhungen und weitere unvorhersehbare Kosten noch nicht mit eingerechnet.“

Allerdings: „Die Containermiete würde sich nach Einschätzung von Fachleuten für zehn Jahre auch auf 720 000 Euro belaufen“, machte Symanzik deutlich. „Das wäre also ein ähnlich hoher Betrag.“

Eine ganz neue Idee: „Vielleicht könnten wir in Admannshagen-Bargeshagen selbst einen Hort für die Kinder aus der Gemeinde bauen“, sagte Anke Symanzik, die hier als Gemeindevertreterin aktiv ist. „Dann wären in Rethwisch zwei Klassenräume frei für die Kinder vor Ort.“

Bauhof könnte umziehen

„Die flächenmäßige Nutzung ist auf dem Grundstück an der Schulstraße begrenzt“, hatte Michael Theis, Leiter im Amt Bad Doberan-Land, erst kürzlich deutlich gemacht. „Die einzige Möglichkeit wäre eine Vergrößerung Richtung Bauhof.“ Voraussetzung: Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch weicht mit dem Bauhof an einen alternativen Standort aus. Knackpunkt sind hier vor allem die Kosten für einen Neubau in Rethwisch. Hier müssten sich die Bürgermeister der drei schulschickenden Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Börgerende-Rethwisch und Ostseebad Nienhagen auf einen Verteilerschlüssel einigen.

Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen und fundiert zu diskutieren, müsse jetzt zunächst ein Planungsbüro mit einer Variantenprüfung beauftragt werden, ist Anke Symanzik überzeugt. Damit sich die Mitglieder ein umfassendes Bild von den Gegebenheiten vor Ort machen können, findet die nächste Sitzung des Schulausschusses am 26. November direkt in der Conventer Schule statt.

Von Lennart Plottke