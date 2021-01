Bad Doberan

An den Schulen und Horten in Bad Doberan wird der Platz immer knapper. Darauf machte zuletzt Stadtvertreter Torsten Schellin (Für Doberan) aufmerksam. Die Stadt prüft mehrere Möglichkeiten, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. „Die Raumsituation ist dramatisch. Ab September reichen die Räume nicht mehr.“ Unter anderem gebe es Gespräche mit der Stadt Kröpelin. Die CDU-Fraktion hat unterdessen die Idee, eine Schule im alten Wirtschaftsgebäude im Klostergelände zu errichten.

„Wir werden in den kommenden Schuljahren ein Raumproblem bekommen“, sagt Torsten Schellin. Das hätten die Schulleiter jüngst deutlich gemacht. „Wir haben es versäumt, die Infrastruktur anzupassen – die schulische wie auch die der Kitas“, sagt Torsten Schellin. An der Lessinggrundschule seien fast alle Räume in Doppelnutzung.

Auch mit dem Neubau eines Gebäudes auf dem Gelände der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg reichten die Räume nicht aus. „Der Neubau führt zur leichten Entlastung des Hortes, aber nicht des Schulbetriebes.“ Er wolle darauf aufmerksam machen: „Es wird was auf uns zukommen. Das ist ein immenses Problem“, sagt Schellin auch mit Blick auf die neuen Wohnungen und Eigenheime, die in der Stadt entstehen. „Wir sind Zuzugsgebiet und stehen vor einem Generationswechsel in den Wohngebieten.“

Rüdiger Matthews, Leiter des Hauptamtes, bestätigt: „Sowohl die Lessinggrundschule als auch die Buchenbergschule geraten an räumliche Grenzen. Dies macht sich unter anderem daran bemerkbar, dass jeder Klassenraum parallel in Verwendung ist“, so Rüdiger Matthews. Für das kommende Schuljahr rechnet die Stadt bisher mit 120 Erstklässlern für die Lessinggrundschule und 50 für die Buchenbergschule. „Werden tatsächlich 120 Kinder in der Lessinggrundschule eingeschult, muss man wohl mindestens fünf Klassen bilden beziehungsweise eher sechs.“ Nach diesem Schuljahr verlassen vier Klassen die Schulen. „Dies bedeutet, dass gegebenenfalls zwei Klassenräume fehlen.“

60 Kinder verlassen den Hort, 100 kommen hinzu

Knapp werde es auch für den Hort. „60 Kinder werden den Hort verlassen, wir rechnen mit 100 neuen Anmeldungen für die Kinder der ersten Klassenstufe.“ Die Betriebserlaubnis müsste von 260 auf 300 Kinder erhöht werden. Die Stadt sollte in Auftrag der Stadtvertretung prüfen, ob der Lessinghort ins Kornhaus ausgelagert werden könnte.

Das geschehe derzeit, so Arenz. „Aber es gestaltet sich schwierig.“ Der Bürgermeister geht davon aus, dass diese Lösung nicht greife. Parallel prüfe die Stadt mehrere Standorte für einen Modulbau für den Hort der Lessinggrundschule.

Regionalstandort Kröpelin reaktivieren?

Und: „Wir sind mit Kröpelin im Gespräch, ob man den Schulstandort wieder aufbauen kann“, so Arenz. Hier gab es bereits mal eine Regionale Schule, die 2007 geschlossen wurde. „Wir haben 100 Schüler, die aus Kröpelin kommen“, sagt Arenz. „Für mich als Bürgermeister sind derzeit die Schulen und Horte die größte Herausforderung. Wir stehen unter Zeitdruck.“

Etwas Entlastung könnte der Neubau an der Buchenbergschule bringen, für den derzeit die europaweite Ausschreibung vorbereitet wird. Hier soll die alte Mensa abgerissen und durch ein neues Gebäude mit Speiseraum und Klassenräumen ersetzt werden.

Stadtpräsidentin: Wir brauchen Schulentwicklungsplanung

„An der Buchenbergschule sind Fördermittel vom Land freigegeben worden. Am Ende kann gebaut werden. Allerdings nicht so, dass alle hinreichenden Kapazitäten, die immer mal wieder aufgeworfen werden, tatsächlich erfüllt werden können“, sagt auch Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister ( CDU). „Unser Hauptproblem liegt nicht in der Stadt, sondern in der Schulentwicklungsplanung des Kreises. Wir sind eine prosperierende Region. Mit der Schulentwicklungsplanung müsste sich der Kreistag eigentlich mal beschäftigen, um den Bedarf tatsächlich gerecht zu werden.“ Ohne Schulentwicklungsplanung werde es nicht gehen. Sie sei die Basis für den Schulbau und dessen Förderung.

Die aktuelle Schulentwicklungsplanung läuft bis Ende des Schuljahres 2021/2022. Gegenwärtig gebe es noch keinen Termin, wann sich der Kreistag mit der weiteren Planung ab dem Schuljahr 2022/2023 befasse, informiert der Landkreis Rostock.

Ob eine zusätzliche Schule in Bad Doberan benötigt werde, könne nur der Schulträger beantworten. „Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer Schule, so kann die zuständige Schulbehörde im Einvernehmen mit den Schulträgern die schulpflichtigen Schüler einer anderen Schule zuweisen.“

Die CDU-Fraktion hat zum Ende des Jahres den Vorschlag eingebracht, zu prüfen, ob das zu sanierende Wirtschaftsgebäude im Klostergelände nicht Schulstandort werden könnte: „Ich finde, man muss über alles nachdenken“, sagt Katy Hoffmeister. „Im Moment ist ein Betriebskonzept für das Wirtschaftsgebäude nicht vorhanden. Warum soll man das nicht prüfen dürfen?“

