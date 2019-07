Bad Doberan

Heftiger Regen sorgte am frühen Mittwochabend für Chaos in Bad Doberan. Die Feuerwehr musste 30 vollgelaufene Keller abpumpen. „Wir haben hier bestimmt noch bis in die Nacht zu tun“, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Mitte.

Fünf Feuerwehren aus der Region mit insgesamt 80 Einsatzkräften rückten aus. Betroffen war das Gebiet von Kammerhof bis zur Innenstadt.

Augenzeugen berichteten von übergelaufenen Gullys, aus denen das Wasser wie eine kleine Fontäne sprudelte. Polizisten sicherten Straßen und Kreuzungen und sammelten Äste ein, die von Bäumen gestürzt waren. Der Regen war so stark, dass Autofahrer auf die Bürgersteige fuhren, weil sich die Straße in einen Kanal verwandelt hatte. Gegen 19 Uhr hatte der Regen nachgelassen. Pendler, die aus Rostock nach Bad Doberan wollten, standen im Stau.

Unwetter-Einsatz der Feuerwehr am Penny Supermarkt in Bad Doberan. Quelle: Andreas Meyer

Gerald Kleine Wördemann und Michaela Krohn