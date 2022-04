Kühlungsborn

Das Ostseebad Kühlungsborn zeigt gerade im Mai facettenreiche Blickwinkel der Landschaft und ihren Orten – die unikale Farb- und Lichtwelt in der offenen sowie weiten Natur sind geradezu geschaffen für ein Plein Air Festival. Und deshalb findet dieses Freilichtmal-Festival vom 1. bis 8. Mai im Ostseebad sowie in der Region mit Workshops und Seminaren statt.

Der Auftakt ist ein Vortrag am Mittwoch, 27. April, um 19.30 Uhr im Travel Charme Ostseehotel. Dr. Genevieve Debien erklärt die Ursprünge der Plein Air Malerei. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Am Sonnabend, 30. April, gibt es um 19 Uhr eine Lesung mit Kunsthistoriker Jürgen Volk in der Alten Büdnerei. Er liest aus dem Buch „Unbedingt – van Gogh und Gauguin im gelben Haus in Arles“. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Besonders verbunden mit der Reisemalerei ist Jens Hübner. Auf seinen Reisen durch die Welt ist Jens Hübner bevorzugt per Fahrrad, Motorrad, zu Fuß oder auch per Kajak unterwegs. In seinem Vortrag in der Kunsthalle Kühlungsborn am 1. Mai um 20 Uhr erzählt er anhand von Fotos, Skizzen und Filmen vom Abenteuer in der Natur unterwegs zu sein, den Nächten an Waldrändern, der Begegnung mit wilden Tieren. Ergänzend gibt er Tipps zum Skizzieren in der Natur und zeigt, wie er seine Abenteuer in visuellen Tagebüchern verarbeitet. Der Eintritt kostet 10 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Anmeldung über: www.ostsee-pleinair.de.

Für das freie Malen und die Abendseminare sind noch Plätze frei. Kunstinteressierte, Hobbykünstler sowie Profis können unter www.ostsee-pleinair.de/programm anmelden.

Von Anja Levien