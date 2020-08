„Polarstern“-Kapitän genießt Sommer an der Ostsee: So waren meine neun Monate in der Arktis

Kühlungsborn

Stefan Schwarze hat es sich vor seiner Ferienunterkunft in Steffenshagen bequem gemacht. Er trägt einen Sonnenhut und stöbert in der neuesten Ausgabe von „Mare“, der Zeitschrift der Meere. Der 58-Jährige und seine Ehefrau Carola machen Urlaub an der Ostsee.

Ob Bad Doberan, Heiligendamm oder Kühlungsborn – „das ist eine schöne Gegend, um zu entspannen. Wir genießen den Sommer“, sagt der Mann, der monatelang im Eis der Arktis eingeschlossen war.

Anzeige

Größte Expedition aller Zeiten

Schwarze ist Kapitän des Forschungseisbrechers „Polarstern“. Am 18. September 2019 beginnt für ihn das Abenteuer Mosaic, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Von Tromsø ( Norwegen) aus steuert er das 118 Meter lange und 25 Meter Breite Schiff Richtung Nordpol. An einer Scholle, die aus mehreren zusammengepressten Eisrücken bestand, dockt die Polarstern an. „Etwas Besseres war nicht zu finden“, sagt Schwarze. Die Maschinen werden ausgeschaltet. Das Schiff driftet eingefroren durch das Polarmeer.

Weitere OZ+ Artikel

Bei Temperaturen von bis zu minus 39,5 Grad Celsius brechen die Wissenschaftler jeden Morgen zu Exkursionen auf. Die Klimaforscher fahren zu Messstationen, in dunkle Eisgebiete oder tauchen buchstäblich ab.

Urlaub an der Ostsee: Stefan Schwarze (58), Kapitän der Polarstern, im Stadthafen von Kühlungsborn Quelle: Stefan Ehlers

Der Ablauf an Bord bleibt nahezu unverändert – „bis auf die Tatsache, dass wir nicht gefahren sind“, sagt der in Hainichen bei Leipzig lebende Schwarze. „Die Brücke war Dreh- und Angelpunkt – wie der Tower auf dem Flugplatz.“ Die Führungscrew steht in ständigem Kontakt mit den Forschern und hält Wache. Mehrfach wagen sich Eisbären bis an das Schiff. Alarm! Alle müssen zurück an Bord. Professionelle Eisbären-Wächter schwärmen aus, um die imposanten Tiere zu vertreiben.

Fünf Monate in der Dunkelheit

Mitte Oktober schafft es die Sonne nicht mehr über den Horizont. Fortan leben die 38-köpfige Besatzung und die 65 Wissenschaftler aus 20 Nationen in völliger Dunkelheit. Fünf Monate lang. „Das ist schon etwas Beeindruckendes“, meint Schwarze. Er habe gespürt, wie der Körper die Sonne braucht, doch mehr als ein Bad im ultravioletten Licht ist an Bord nicht drin.

Kapitän Stefan Schwarze (re.) and Kapitän Sergej Sidorov Quelle: Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und MeeresforschungAlfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Ob per Schiff oder per Flugzeug – Mitte April soll Stefan Schwarze abgelöst werden. Ein Eisbrecher schafft es nicht bis zur Polarstern. Das mehr als 1,80 Meter dicke Eis ist zu stark und in ständiger Bewegung. Der Bau einer 2300 Meter langen Landebahn gestaltet sich schwierig. Und dann kommt Corona. Sämtliche Flughäfen machen dicht. Schwarze hadert nicht. Für ihn heißt es weitermachen.

Eine Robbe vor dem Nordpol

„Es war nicht einen Tag langweilig“, versichert der erfahrene Seemann. Schwarze, in Herford ( Ostwestfalen) geboren und in Hoya, südlich von Bremen, aufgewachsen, gerät ins Schwärmen: „Das Eis war immer in Bewegung, ständig taten sich Risse auf. Das war schon etwas Tolles.“ Seine Augen leuchten, wenn er von Eisbären, Polarfüchsen, Fischen und einer Robbe erzählt, die kurz vor dem Nordpol auftaucht.

Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) ist die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Seit Herbst 2019 erforschen Wissenschaftler aus 20 Nationen die Arktis im Jahresverlauf. Sie überwinterten in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Allein die Naturgewalt der Eisdrift bot ihnen diese einmalige Chance. Ziel der Expedition ist es, den Einfluss der Arktis auf das globale Klima besser zu verstehen. Sie wird damit ein Meilenstein für die Klimaforschung, ihre Daten wertvoll für Generationen sein. Die Mission unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts ist verbunden mit noch nie dagewesenen Herausforderungen. Eine internationale Flotte von Eisbrechern, Helikoptern und Flugzeugen versorgt das Team auf dieser extremen Route.

Seit 1989 fährt Stefan Schwarze zur See. Ein Jahr später heuert er auf der „Polarstern“ an. „Ich war gerade im Personalbüro und es wurde ein dritter Offizier gesucht“, erinnert er sich. Der 1,86 Meter große Schwarze überlegt nicht lange und nimmt das Angebot an. 1991 ist er das erste Mal am Nordpol. „Mit zwei Schiffen und einem Riesenaufwand.“ 24 Jahre später besucht er zum fünften Mal den nördlichsten Punkt der Erde. „Im Gegensatz zu 1991 brauchte ich 2015 lediglich drei der vier Hauptmaschinen“, erzählt er.

Schwarze, seit 2005 Kapitän der „Polarstern“, erlebt auf seinen Expeditionen die Folgen des Klimawandels. Das stimmt ihn nachdenklich. In Ostgrönland ziehen sich die Gletscher zurück. „Das ist dramatisch. Wenn das Inlandeis schmilzt, wird’s gefährlich.“

Rückkehr nach neun Monaten

Anfang Juni klappt die Ablösung in Spitzbergen. Endlich. Nach neun Monaten im Eis kehrt der Vater zweier erwachsener Söhne Mitte Juni zu seiner Frau Carola zurück. 2000 geben sich beide das Ja-Wort. Lange Trennungen sind sie gewohnt. „Das ist das Los eines Seemannes“, sagt Schwarze, dessen Forschungsreisen im Normalfall lediglich 90 Tage dauern.

Als Nautischer Inspektor in Bremerhaven, einer Außenstelle der Reederei F. Laeisz, die ihren Sitz in Rostock hat, ist er im letzten Jahr vor der Abfahrt an der Planung der Mosaic involviert. Das 140-Millionen-Euro-Projekt hat ihn sofort gepackt. „Sonst fahren wir Forschungsexpeditionen nach Fahrplan. Das war eine Expedition, so wie man früher losgezogen ist – mit etwas ungewissem Ausgang. Und so ist es ja auch gekommen“, sagt Stefan Schwarze, der in seiner Freizeit gern segelt.

Er lehnt sich zurück in seinem Stuhl, schließt die Augen und genießt die Sonne. Die nächste Reise ist noch lange hin. Mitte Januar geht es in den Süden – ins Eis der Antarktis.

Von Stefan Ehlers