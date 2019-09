Polizei hält Schwerlasttransport mit Molli-Lok an

Emden

Die Molli-Lok ist am Mittwochvormittag in Emden angekommen. Auf der Spur für Lkw wartet der Schwerlasttransport jetzt auf die Weiterfahrt mit der Fähre um 14 Uhr. Während der Fahrt und am Hafen machten zahlreiche Interessierte Fotos von dem außergewöhnlichem Transport.

Die Molli-Lok mit der Nummer 99331 war am Dienstagvormittag in Bad Doberan verladen worden. Vom 14. bis 22. September ist sie Gast auf der Nordseeinsel Borkum und zieht dort die Borkumer Kleinbahn. Beide Eisenbahnen fahren auf einer Schmalspurweite von 900 Millimeter.

Eisenbahnfans warten auf Autobahnbrücken

Die Fahrt von Bad Doberan nach Emden sei gut verlaufen, sagt Frank Lauckner, der den Tiefbettlader fährt, auf dem die Molli-Lok transportiert wird. Sie ist mit Ketten und Spanngurten festgemacht. So eine Transport falle auf der Autobahn auf, so Frank Lauckner. „Von den Brücken haben die Menschen Fotos gemacht“, erzählt er. Vor Bremen sei er von der Polizei angehalten worden. Allerdings nicht zur Kontrolle. „Sie fragten, ob sie ein Foto machen können.“

Die Molli-Lok ist am Mittwochvormittag in Emden angekommen. Rudolf Nagel ist extra zum Hafen gekommen, um die Dampflok zu sehen. Quelle: Anja Levien

Auch im Hafen halten viele an, um Bilder zu machen oder sich die Lok genauer anzugucken. Rudolf Nagel ist extra wegen der Lok gekommen. „Das ist was besonderes“, sagt er. Für den 79 Jahre alten Emdener ist der Molli nicht unbekannt. „Wir waren mal im Urlaub in Rethwisch“, erzählt er und erinnert sich noch an das Münster in Bad Doberan und natürlich den Molli.

Von Anja Levien