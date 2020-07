Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer in Bad Doberan

Bad Doberan

Die Polizei hat in Bad Doberan zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Während einer Streifenfahrt fiel den Beamten vom Polizeihauptrevier ein Pkw mit auffälliger Fahrweise auf. Sie stoppten das Auto am Dienstag gegen 15 Uhr in der Münsterstadt. Während des Gespräches wurde Atemalkohol wahrgenommen. Ein Test habe ergeben, dass der 68-jährige Deutsche mit 1,3 Promille unterwegs war, teilte die Polizei mit. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen.

Am Mittwoch erfuhren die Beamten dann gegen 18 Uhr, dass ein Autofahrer gegen mehrere Fahrräder gefahren ist. Bei den Ermittlungen zum Sachverhalt stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 66-jähriger Deutscher, mit 2,25 Promille alkoholisiert war. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Anzeige

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Führerscheine wurden einbehalten. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ