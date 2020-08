In Neubukow (Landkreis Rostock) hatte das Jugendamt mit Hilfe der Polizei eine 13-Jährige in Obhut genommen. Es sah das Wohl des Mädchens in Gefahr. Der Einsatz hatte im Ort für viel Aufsehen gesorgt, nachdem einer der Verwandten die Beamten mit einem Messer bedroht hatte.